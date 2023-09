Statut de La Réunion : pour des sénateurs responsables

Le mouvement citoyen Demain Ensemble, adresse ses félicitations aux quatre nouveaux sénateurs de La Réunion : Viviane Malet, Stéphane Fouassin, Audrey Belim et Evelyne Corbière. (Photo photo rb/www.imazpress.com)

En tant que représentants de La Réunion au Sénat, vous avez désormais une responsabilité cruciale envers nos concitoyens. En 2024, la Constitution française pourrait subir des modifications significatives, et il est impératif que vous respectiez la volonté profonde des citoyens réunionnais en matière statutaire.

Les réunionnais comprennent l'importance d'adapter les lois et réglementations au contexte et aux spécificités locales. Le statut départemental actuel offre déjà des outils qui, s'ils sont correctement utilisés, peuvent répondre à ces besoins et cela sans procéder à un changement de statut pour La Réunion. En ce sens, la loi 3DS permet une réelle prise en compte des spécificités locales sans nécessiter un changement de statut.

Nous insistons sur le fait que toutes décisions concernant l'avenir du statut départemental, y compris sur l’article 73-5 dit dit « amendement Virapoullé », ne doivent jamais être prises sans l'avis des citoyens. Nous encourageons donc vivement les sénateurs nouvellement élus à engager un dialogue ouvert avec les citoyens et à prendre en considération leurs opinions avant de prendre ces décisions importantes pour l’avenir des réunionnais.

Le mouvement citoyen invite l’ensemble des nouveaux sénateurs , ainsi que l’ensemble des élus locaux, à se saisir pleinement des possibilités de la loi 3DS : c’est le seul moyen d’éviter de tomber dans le piège de ceux qui agitent le drapeau du changement de statut comme seule solution aux problèmes de La Réunion.

Pour le mouvement Demain Ensemble, Vincent Riviere.