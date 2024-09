Stéphane Fouassin, Sénateur de La Réunion rend hommage à l’adjudant Eric Comyn

Je souhaite rendre hommage à l'adjudant Eric Comyn, tragiquement fauché par un chauffard dans les Alpes-Maritimes lors d'un contrôle routier. Cet acte de dévouement, hélas fatal, témoigne du courage exemplaire et de l'engagement sans faille de cet homme au service de la sécurité des Français (Photo : www.imazpress.com)

À travers son sacrifice, l'adjudant Eric Comyn incarne les valeurs les plus nobles de notre République : le courage, le sens du devoir et l'amour de la patrie. En ce moment de deuil, mes pensées vont à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à tous ses camarades de la gendarmerie, durement éprouvés par cette perte.

Je tiens également à saluer avec force l'ensemble des gendarmes de notre pays, qui chaque jour, souvent au péril de leur vie, assurent notre sécurité et veillent sur nos libertés. Ils sont les gardiens de notre paix sociale, des hommes et des femmes qui, dans l'ombre, protègent la lumière de notre République.

Les réunionnais se tiennent aux côtés de nos forces de l'ordre, partageant leur peine et leur douleur en ces heures sombres. La République n'oubliera jamais le courage d'Éric Comyn et de tous ceux qui, avant lui, ont donné leur vie pour défendre la nôtre. Leur engagement et leur bravoure resteront à jamais gravés dans nos mémoires.