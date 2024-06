Sursaut face à la crise politique

Depuis , la dissolution de l’Assemblée Nationale , on sent une agitation , on entend le même son de cloche qu’aux Présidentielles , il faut s'unir pour faire barrage au Rassemblement National, car leur arrivée au pouvoir serait synonyme de menace pour les valeurs démocratiques et sociales de la France.

Cette alerte, souvent relayée par les médias et les politiques, est devenue un leitmotiv au fil des années. Mais il est crucial de se poser des questions sur l'état actuel des choses.



Depuis des décennies, nous voyons les partis de gauche et de droite se succéder au pouvoir. À chaque élection, les promesses fusent, mais les résultats se font attendre. Les citoyens vivent de plus en plus mal, confrontés à des problèmes à tous les niveaux et un sentiment général que tout va de travers.



Pourquoi, après tant d'années de gouvernance par ces partis dits traditionnels, les problèmes persistent-ils, voire s'aggravent-ils ?



Comment expliquer que malgré les alternances politiques, les conditions de vie ne cessent de se dégrader pour une grande partie de la population ?

Où sont passées les solutions durables que l'on nous promettait ?



Quand on nous demande de faire barrage au Rassemblement National, il est légitime de se demander : qu’ont-ils à proposer aujourd’hui aux citoyens ?



Dans le contexte actuel de crise économique où l'inflation sévit et pèse lourdement sur le pouvoir d'achat des ménages, quelles solutions concrètes nous offrent les partis actuels ?

Les réponses apportées semblent souvent insuffisantes ou inadaptées face à la gravité des défis que nous affrontons. On entend parler de mesures ponctuelles, de promesses de réformes, mais peu de changements réels qui améliorent durablement le quotidien des citoyens.



Les partis traditionnels continuent de proposer des solutions souvent déconnectées des réalités vécues par la population. Ils parlent de relance économique, de soutien aux entreprises, de réformes du système social, mais les résultats peinent à se faire sentir sur le terrain.

Les petites aides ponctuelles et les ajustements fiscaux ne suffisent pas à compenser la montée des prix et l'insécurité économique ressentie par tant de Français.



Nous ne pouvons plus nous contenter d'un discours qui se borne à diaboliser une alternative sans analyser les défaillances des politiques actuelles. Il est temps de demander à ceux qui ont exercé le pouvoir et de comprendre pourquoi ils n'ont pas su, ou voulu, apporter des réponses efficaces aux défis de notre société.



Il ne s'agit pas ici de valoriser le Rassemblement National, mais de questionner profondément les choix et les stratégies des gouvernements successifs. Il est essentiel de sortir de la simple opposition binaire et de s'engager dans une réflexion constructive sur les véritables causes de nos maux et les moyens d'y remédier.



C'est en posant ces questions fondamentales que nous pourrons espérer trouver des solutions concrètes et justes pour tous, loin des discours alarmistes et des promesses non tenues.



Le temps de sortir de notre découragement et de reprendre les rênes de notre avenir est peut être arrivé . Nous ne pouvons plus nous permettre de dire que notre voix ne compte pas, que voter ne sert à rien. En réalité, c’est nous qui détenons le véritable pouvoir.



Chaque vote, chaque action, chaque parole compte. En nous informant, en nous engageant localement, et en participant activement à la vie politique, nous pouvons provoquer le changement que nous souhaitons voir. Ne laissons pas le cynisme et la désillusion décider à notre place.



Isabelle LATCHIMY