Tim Cook : "There is a confusion about china"

Tim Cook est Directeur Général d’Apple, la puissante entreprise américaine de l’I-Phone. Le 18 septembre 2024, il fait une déclaration qui mérite une attention particulière pour tout observateur qui veut comprendre la situation politique internationale.

Dans un extrait de 46 secondes, il explique la raison de son implantation en Chine. En voici une traduction : « Il y a une confusion à propos de la Chine. La Chine n’est plus un pays à bas coûts. L’idée populaire est que les entreprises viennent en Chine en raison du faible coût de la main-d'œuvre. Mais, la vérité est que la Chine a cessé d’être un pays à faible coût de main d'œuvre il y a de nombreuses années et qu’il n’y a aucune raison de venir en Chine du point de vue de l’offre. La raison en est la compétence (*), la quantité de compétence présente dans un endroit et le type de compétence qui s’y trouve. Comme mes produits nécessitent un outillage vraiment avancé, les compétences en outillage sont très approfondies ici. Vous savez, aux Etats-Unis, vous pourriez avoir une réunion d’ingénieurs en outillage et je ne suis pas sûr que nous puissions remplir la salle. En Chine, vous pouvez remplir plusieurs terrains de football. »

Ce message a une grande portée politique.

"Il y a une confusion à propos de la Chine" s’adresse aux dirigeants qui sont animés par le complexe de supériorité. En effet, la Chine a atteint un bon niveau de développement et ses standards sont valables. Si nous voulons garder un leadership économique et technologique, nous devons coopérer. La Chine peut se passer de nous : « il n’y a aucune raison de venir en Chine du point de vue de l’offre."

Cette appréciation est contraire aux choix des dirigeants politiques de son pays. Donald Trump raconte avec délices, comment il a informé Xi Jinping de sa décision de bombarder la Syrie. Il était au dessert au chocolat servi à son hôte de marque. Démonstration de supériorité ou déchéance morale? Quant à Biden, il sanctionne à tout va, brandissant l’argument du péril rouge et du danger pour la sécurité des données personnelles et militaires. Aux élections de novembre 2024, une présidence Républicaine ou Démocrate ne changera pas le décalage qu’il y a entre l’étude des réalités et l’erreur manifeste d’appréciation.

A la fin, Tim Cook laisse entendre que la Chine a déjà gagné la bataille pour la compétence avancée, massive, multiple, sur un même endroit. Autrement dit, la Chine détermine de plus en plus les nouveaux standards que les autres devront adopter. Cela correspond au niveau de développement réel du pays et sa perception du « destin commun de l’Humanité ». Pendant ce temps, l’Occident crée des coalitions militaires et alimente des centaines de bases armées : Otan, Quad, Indo-Pacifique. Pour la circonstance, la France a mis La Réunion dans la corbeille de la mariée mortifère.

Viser l’Excellence Réunionnaise

Si, comme le suggère Tim Cook, la Chine a les moyens de dépasser le standard occidental, La Réunion serait bien inspirée de faire comme lui « because the skill (*), the quantity of skill in one location and the type of the skill ».



Ary Yee Chong Tchi Kan