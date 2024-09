Le collectif "Un Toit Pou Nou" s'est réuni pour la première fois à Plateau Caillou afin de lancer un mouvement citoyen face à la crise du logement à La Réunion. Nous avons posé les bases de notre action et défini une charte pour répondre à cette urgence qui touche de plus en plus de personnes sur notre territoire (Photo : www.imazpress.com)

Actuellement, 44 000 demandes de logement sont en attente à La Réunion, avec une projection à 50 000 dans les prochaines années. Ce chiffre alarmant reflète la réalité vécue par de nombreuses familles, jeunes, personnes âgées, et femmes victimes de violences intra-familiales, qui se retrouvent sans solution adaptée. Le manque de logements ne fait qu'aggraver la précarité et l'isolement.

Notre combat pour le logement n’est pas simplement une question de chiffres: il s’agit de protéger les plus vulnérables, de fournir un toit sûr aux familles, de créer des opportunités d’emploi et de redonner une dignité à tous. Le logement est aussi une réponse aux urgences sociales, telles que les violences familiales, en offrant aux victimes un refuge pour se reconstruire.

Le collectif “Un Toit Pou Nou” se mobilise pour sensibiliser les autorités, accompagner les habitants et rassembler tous ceux qui veulent agir. Nous nous déplacerons à travers l'île pour écouter la population, échanger et proposer des solutions. Ensemble, nous pouvons transformer cette crise en une opportunité pour bâtir un avenir plus solidaire.

Pour en savoir plus ou nous rejoindre, contactez-nous.

Guillaume Chérubin

Président du Collectif “Un Toit Pou Nou”