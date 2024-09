Un mouvement social contre la vie chère au sein de l'outre mer s'élève et résonne en prenant son ancrage dans l'unité des populations. En effet, le RPPRAC a signifié dès le 01 juillet 2024 une injonction sur l'alignement des prix sur l'ensemble des territoires dits français. La Réunion partage le même constat, la même souffrance, les mêmes injustices que nos soeurs et frères des Antilles et de la Guyane (Photo : www.imazpress.com)

Face à la pression économique exercée par la grande distribution sur la population Réunionnaise ainsi que nos petits acteurs économiques, face à l'irresponsabilité de nos politiques locales, face au mépris de l'état français, face à la vie chère qui est l'illustration du continuum colonial français dans nos pays, il nous appartient en tant que peuple de prendre nos responsabilités.

En concert avec nos camarades caribéens et de la Guyane, un groupe d'action s'est formé à La Réunion.

Chacun est appelé à contribuer et à agir à sa manière pour sa dignité. L'heure n'est plus à la victimisation et à la mendicité, rejoignez un réseau solidaire, responsable et efficace.

RDV samedi 21 Septembre 2024 à 8h00 devant le centre de profitation carrefour Sainte Suzanne. Do ri tourné, nou koné sanm sa nou asé.

Kolektif Pou La Dinité Lo Pép Réyoné