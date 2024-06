Un projet élaboré pour réparer les injustices sociales à La Réunion

Les électeurs se sont exprimés lors des dernières élections européennes, ce que je retiens de ce vote c'est le sentiment de ne pas être écouté sur les vraies difficultés du quotidien qu'ils rencontrent et que le temps était venu non seulement de les écouter mais surtout de les entendre, ce que propose mon projet, élaboré autour de trois points qui s'inscrivent dans une loi programme pour réparer les injustices sociales à La Réunion.

- Quels sont les grands axes de votre programme ?

Justice pour les retraités réunionnais par l'alignement des petites retraites agricoles à un niveau décent de 1.400 euros, de rétablir l'indexation de vie chère pour les fonctionnaires et la revalorisation de 10 à 35% des retraites les plus modestes.

Justice pour notre jeunesse par la création d'un fonds national d'aide jusqu'à 950€ pour les jeunes en dynamique d'insertion, par un complément national de bourse étudiante jusqu'à 800€ mensuels pour suivre des études sans contraintes financières et une mobilité bonifiée avec la prise en charge de 80 du prix du billet d'avion selon le quotient familial.

Justice pour une revalorisation du smic à 1600€ grâce à un fonds national pour compenser le coût de la vie, un plan de relance pour le logement par une nouvelle ligne budgétaire unique ambitieuse, un plan de défiscalisation et le rétablissement de l'accession sociale à la propriété.

Mise en place d'un dispositif pour la transmission des exploitations agricoles, pour la compensation des surcoûts pour neutraliser les frais d'approche maritime.

Contrairement aux catalogues de promesses irréalisables proposées par d'autres partis, ce projet est finançable car il correspond à une augmentation de 5% du budget de l'outre-mer

- Quelles mesures souhaitez-vous porter en priorité si vous remportez ces élections ?



En matière d'urgence sociale, La priorité, c'est la justice retrouvée pour les réunionnais, comme ce programme est déjà pensé, rédigé et chiffré, les trois points peuvent être sans attendre mis en oeuvre, car ils forment un socle qui repose sur la défense des plus démunis, la dignité des retraités avec l’augmentation des pensions , le soutien à la jeunesse notamment des bourses revalorisées a 800 euros, et la relance économique par une loi programme pour les forces vives.

- Vous avez démissionné du parti LR en début de mois, pourquoi cette démission ?

Monsieur Ciotti, le président de notre mouvement Les Républicains à pris une décision unilatérale, sans concertation, portant sur des choix qui engagent notre mouvement. En ce sens, il aurait dû concerter les instances de notre parti et interroger les adhérents sur leur volonté. Cela n'a pas été le cas. Refusant cette pratique si différente de celles qui animent notre mouvement républicain, je me suis mis en retrait pour marquer ma désapprobation.

- Collaborerez-vous avec les élus LR/RN en cas de victoire ?



Ma candidature repose sur un programme pour La Réunion et l'outre-mer, il ne s'inscrit pas dans une fusion mais au contraire proposera la création d'un groupe de la France des outremers pour défendre les intérêts ultramarins mais dans lequel peuvent aussi se retrouver tous les députés qui sont épris de liberté et qui défendent la grandeur de la France dans le monde. Nous sommes toujours plus utiles quand nous sommes force de proposition car la France des Outre mer est dans le monde d’aujourd’hui un immense atout d’une France continentale.

- Si vous ne deviez pas accéder au 2ème tour, pour qui appelleriez-vous à voter et pourquoi ?

Je suis épris de liberté et d'indépendance d'esprit, je l'ai démontré en m'écartant d'un parti dont le président a pris des décisions sans respecter la liberté de chacun de se prononcer, c'est dans ce même état d'esprit que je considère chaque électeurs est libre de son choix mais nous devons être respectueux des résultats des élections et nous n’avons pas à les contester dans la rue.