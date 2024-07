Une candidate RN et ses militants agressent une élue de La République

Ce matin, sur le marché du Chaudron, La Présidente de Région, Huguette Bello a été violemment prise à partie par plusieurs militants du Rassemblement National dont la candidate Valérie Legros. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La vidéo qui circule, montrent plusieurs personnes aux côtés de la candidate RN en train d’invectiver, en la traitant de terroriste et de criminelle, une élue de La République qui est alors toute seule face à eux.



A aucun moment La Présidente de Région ne prononce d’insultes à l’égard des militants qui lui crient dessus. Elle ne fait que légitimement se défendre verbalement face à ce qui s’apparente à un véritable guet-apens à 5 contre 1.



Une plainte sera déposée pour agression verbale, intimidation et injures publiques.



L’agressivité inouïe de ces partisans du RN, leur violence verbale inacceptable, le non- respect des institutions et des représentants de la République, doivent être condamnés avec la plus grande fermeté.



De telles tentatives d’intimidation politique ne sauraient perdurer, particulièrement en période électorale.



Ce sont malheureusement les méthodes abjectes du Front National devenu Rassemblement National.



Partout dans le pays, ce climat social délétère, violent et agressif s’amplifie. C’est la conséquence directe de la division et la haine que le Rassemblement National diffuse sur tout le territoire national. Voilà la triste réalité qui attend notre pays avec le projet politique du RN.



Nous condamnons vivement ces comportements anti-républicains. Le débat public n’autorise pas toutes les dérives.



Les élections législatives doivent se dérouler dans la sérénité et l’apaisement.



POUR LA REUNION