Une conférence péi pour un nouvel avenir

La Plateforme Réunionnaise se mobilise pour la préservation des intérêts des Réunionnais dans le cadre de la préparation du budget 2025 par l’actuel gouvernement. Pour construire un avenir qui répondent à nos spécificités, il est impératif de rassembler toutes nos forces vives autour d’un projet clair et partagé. C’est dans l’union que nous saurons formuler les solutions les mieux adaptées aux réalités de notre territoire. Et c’est dans cet esprit que nous proposons à l’ensemble des acteurs locaux, une conférence péi qui pourrait se tenir le mercredi 6 novembre à la salle des fêtes Lo Rwa Kaf à Sainte-Suzanne. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Cette rencontre sera l’occasion d’initier un espace de dialogue inédit pour coconstruire un projet réunionnais pensé par et pour les Réunionnais, en prenant en compte les problématiques propres à notre île.

Cette semaine, nous avons su alerter avec force les autorités sur l’injustice qu’elles sont sur le point d’infliger aux collectivités réunionnaises dans le cadre de l’article 64. À La Réunion, douze communes, le Port, La Possession, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Sainte-Marie et le Tampon et l’ensemble des intercommunalités risquent d’avoir un prélèvement sur leurs recettes en 2025. Cette démarche s'est révélée justifiée car, telle une alerte rouge, elle a permis de faire réagir les pouvoirs publics.

Le ministre délégué au Budget et aux Comptes Publics, par ses propos de ce jeudi 24 octobre à l’Assemblée nationale, a manifesté une première ouverture et un engagement en notre direction. Cependant, nous restons vigilants pour défendre les droits et les attentes des habitants de La Réunion.

En effet, de multiples menaces pèsent sur les financements de nos politiques publiques structurantes. Nous devons donc faire front pour porter nos ambitions et défendre leurs contreparties budgétaires, véritablement vitales pour nos territoires, parmi lesquels :

Les budgets de l’Outre-Mer, notamment la Ligne Budgétaire Unique (LBU), indispensable pour le financement de la construction et de la rénovation de logements sociaux

Les mesures de compensation du coût de la vie et le rattrapage du pouvoir d’achat pour les bas salaires et les retraites. L’augmentation de 2% du SMIC au mois de novembre ne permet pas de rattraper l’inflation de ces 12 derniers mois et acte ainsi une perte de pouvoir d’achat pour les travailleurs les plus modestes

Les budgets généralement consacrés aux politiques d’insertion professionnelle, notamment pour notre territoire qui connaît un chômage structurel qui impacte notre dignité et notamment celle de nos jeunes

Les budgets alloués à la préservation de la biodiversité, dont la protection de la ressource en eau

Les budgets des services publics fondamentaux, notamment les postes de fonctionnaires dans les domaines de l’éducation, de la police, de la justice et de la santé... Il s’agit de services à la population. Leur présence comme leur qualité, reviennent de droit à celle-ci et ne sauraient être dégradées, voire supprimées.

Nous lançons ainsi un appel à tous les acteurs – élus, associations, syndicats, entreprises, citoyens – pour construire ensemble un modèle pérenne et équitable, qui saura défendre et promouvoir les intérêts de La Réunion face aux défis actuels et futurs. Nous réaffirmons ainsi notre volonté d’instaurer un nouveau mode de gouvernance partagée et nous inscrire dans la co-construction avec les forces citoyennes.

Nous nous tenons prêts pour continuer le travail en faveur de notre île.

Éricka BAREIGTS, Parti Socialiste

Maurice GIRONCEL, Parti Communiste Réunionnais

Olivier HOARAU, ANSANM

Geneviève PAYET, EELV

Patrice SELLY, BANIAN

Jacques TÉCHER, Cilaos

Christophe ESTÈVE, Place Publique