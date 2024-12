Une enquête sur la situation des associations lancée à La Réunion

Le Mouvement associatif de la Réunion (MAR), la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de La Réunion (CRESS), le Comité régional des associations jeunesse et éducation populaire de La Réunion (CRAJEP Réunion) et la Fédération des centres sociaux et espaces vie sociale lancent une enquête sur la situation des associations. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Face à un contexte marqué par l’incertitude politique, l’absence de vote budgétaire et un manque de visibilité pour les acteurs associatifs et de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), le MAR, la CRESS, le CRAJEP Réunion et la Fédération des Centres Sociaux et Espaces vie sociale de la Réunion lancent une enquête.

Cette initiative s’inscrit notamment dans la préparation de la conférence “Renforcer le financement des associations : une urgence démocratique”, qui se tiendra le 28 janvier prochain. Cet événement phare, organisé par le Mouvement Associatif de la Réunion, ambitionne de dresser un état des lieux des problématiques rencontrées par le tissu associatif et les autres structures de l’ESS- Economie Sociale Solidaire (fondations, coopératives, sociétés commerciales ...) , tout en mettant en lumière des pistes concrètes d’amélioration.

- Un pan de l’économie sociale vital en quête de stabilité -

Les associations réunionnaises, piliers de la solidarité, de la cohésion sociale et éléments importants de l’économie, sont aujourd’hui confrontées à de nombreuses difficultés :

● Retards et incertitudes dans le financement public ;

● Réduction des subventions et complexification des démarches administratives ;

● Manque de soutien dans un contexte socio-économique déjà fragile.

Dans un climat où l’instabilité politique freine les initiatives locales, cette enquête vise à recueillir des données précises pour identifier les besoins prioritaires des acteurs du tissu associatif et des autres familles de l’ESS (fondations, sociétés commerciales ...) , afin de les faire remonter au plus au niveau et notamment entre les mains de nos élus.

- Une consultation participative pour construire l’avenir -

L'enquête permettra également de nourrir les échanges lors de la conférence du 28 janvier, lors de laquelle seront débattues les recommandations du rapport récent du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). L’objectif est d’enrichir les propositions pour un développement durable et solidaire du tissu associatif et des autres familles de l’ESS à La Réunion, en tenant compte des spécificités locales.

- Appel à mobilisation -

Le MAR, la CRESS, le CRAJEP et la Fédération des Centres Sociaux et Espaces de vie sociale de la Réunion invitent toutes les associations, petites et grandes, ainsi que les autres familles de l’ESS à participer activement à cette enquête. Vos contributions sont essentielles pour dessiner un avenir plus stable et équitable pour notre territoire.

Enquête ouverte jusqu’au 20/12/2024.