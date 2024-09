Unis pour la mer : les associations réunionnaises contre la destruction de notre biodiversité

Les associations environnementales de La Réunion, parmi lesquelles la Srepen, Vie océane, Doumoun La Plaine, Attac, Extinction Rébellion, Bio'Consomm'Acteurs, Laboratoire scientifique, Oasis Réunion, arbre et 5.000 pie d'bwa se sont réunies ce dimanche lors d'un pique-nique convivial organisé par Greenpeace à Grand Anse. Cet événement a été l'occasion d'échanger sur les enjeux environnementaux cruciaux à travers des ron kozé animés et engagés.

Les discussions ont souligné l'urgence et la nécessité pour toutes les associations de s'unir dans la lutte pour la protection de notre précieuse biodiversité marine le long du littoral réunionnais. Les récifs coralliens, véritables joyaux de notre écosystème, sont menacés par des projets d'aménagements qui pourraient entraîner des conséquences désastreuses sur cet équilibre fragile.

Concernant l'agrandissement du bassin de baignade et la création d'un complexe hôtelier haut de gamme à Grand Anse, les associations ont réaffirmé leur détermination à rester vigilantes. Elles attendent avec impatience le rapport de l'enquête publique et la déclaration de l'État, tout en insistant sur la nécessité impérative de préserver les récifs coralliens et les écosystèmes interdépendants dans une mer encore préservée.

Face à ces menaces, il est envisagé de constituer un collectif d'associations de protection de la nature, soutenu par une manifestation citoyenne d'envergure. La protection de notre biodiversité ne doit pas être l'affaire de quelques centaines de membres associatifs actifs, mais doit susciter une prise de conscience générale parmi la population réunionnaise et ses représentants. Pour une Réunion durable, nous devons agir aujourd'hui pour garantir un avenir équilibré et prospère aux générations futures.

Nous rappelons fermement que l'aménagement du territoire ne doit en aucun cas se faire au détriment de notre environnement. Les promesses d'emplois et d'activités économiques ne peuvent justifier la dégradation de notre richesse environnementale, qui constitue à moyen et long terme une source de développement équilibré pour notre île et sa population. Il est rappelé que, fidèle son ADN, la SREPEN, en tant qu’association agréée et membre de France Nature Environnement (FNE), demande dans le cadre des marchés soumis aux entreprises, d’imposer des clauses spécifiques à la protection de l’environnement et de s’assurer de leur respect par la mise en place de moyens humains et techniques nécessaires.

Ensemble, protégeons ce que nous avons de plus précieux : notre biodiversité et ses écosystèmes. La Réunion doit être un exemple de développement durable et respectueux pour le monde entier.