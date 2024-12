Urgence absolue pour la trésorerie des planteurs de canne à sucre

Face à une crise sans précédent, les Jeunes Agriculteurs Réunion ont transmis ce jour une lettre au Préfet et au Directeur de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) afin d’alerter sur l’urgence absolue de soutenir les planteurs de canne à sucre (Photo : Sly/www.imazpress.com)

La campagne sucrière 2024 a été catastrophique. Les impacts du cyclone, combinés à des dysfonctionnements majeurs dans la chaîne de production, ont plongé les exploitants dans une situation de trésorerie critique. Les mesures actuelles, bien qu’insuffisantes, ne permettent pas de répondre aux besoins urgents de la filière.

Les Jeunes Agriculteurs Réunion demandent la mise en œuvre immédiate de mesures exceptionnelles, à l’image des dispositifs appliqués à la filière céréalière en métropole.

Un plan de soutien national spécifique, incluant des aides directes, des allègements de charges sociales et fiscales, ainsi que des dispositifs de soutien à la trésorerie. Le paiement avancé du reliquat de l’aide à la production, pour un soulagement immédiat des trésoreries des planteurs. Par ailleurs, les Jeunes Agriculteurs exigent des engagements fermes de la part des industriels.

Le paiement immédiat de toutes les sommes dues, incluant les recettes cannes et la prime bagasse, pour éviter des faillites en chaîne. Une transparence totale sur les paiements, accompagnée d’un calendrier clair des versements à venir. La filière canne à sucre est un pilier économique et social de La Réunion. Sa préservation exige des actions ambitieuses et concrètes, dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs du territoire. Les Jeunes Agriculteurs Réunion appellent à une mobilisation rapide et se tiennent disponibles pour travailler conjointement avec les autorités sur les modalités d’un plan de soutien adapté.