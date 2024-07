Vanessa Miranville invite à se tourner vers les programmes les plus responsables, réalistes et inclusifs

Le mouvement des Citoyens de la Réunion en action (CREA), appelle tous les électeurs réunionnais à se mobiliser pour le second tour des élections législatives. Votre vote est crucial pour choisir les représentants qui façonneront l'avenir de notre île et de notre pays. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

CREA ne juge pas les résultats du premier tour de dimanche dernier, mais cherche à en comprendre les causes et s'inquiète des conséquences à venir pour notre pays. Après des années d'abstention croissante, nous comprenons que le vote massif en faveur de l'extrême droite est le signe d'un rejet de la politique actuelle, l'expression explosive d'un ras-le-bol et d'une rupture avec les propositions politiques classiques qui n'ont pas apporté les résultats attendus par les citoyens. Cependant, même si nous reconnaissons la nécessité d'un changement profond de politique et de société, il est crucial de ne pas se tromper de voie pour atteindre une société juste, solidaire et harmonieuse.

En effet, les discours et propositions radicales des extrêmes, et notamment du Rassemblement National parti d’extrême droite, bien que séduisants en théorie, manquent non seulement de faisabilité mais sont aussi source de division de notre société. Pour avancer ensemble, nous devons privilégier le dialogue et les compromis constructifs pour que chacun soit entendu et pris en considération.

En cette période déterminante, CREA invite donc chacun à prendre conscience que notre vote est un réel pouvoir permettant de bâtir une société plus juste et prospère pour tous. Pour cela, nous proposons de choisir les candidats qui présentent les programmes les plus responsables, réalistes, inclusifs et pertinents face aux défis "de fin du mois et de fin du monde".

Ne laissons pas passer cette occasion de faire entendre notre voix et d'influencer l'avenir de la Réunion, pour un avenir plus harmonieux pour nous tous. Nos choix d'aujourd'hui façonneront notre bien-être et notre bien-vivre ensemble demain !