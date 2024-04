Victoire normative sur les matériaux de construction pour les régions ultrapériphériques

Notre action parlementaire, par nous les parlementaires des Outremer et notamment au sein de la Délégation aux Outremer, pour faire entendre à l’Etat la nécessité de mieux négocier avec l’Europe des normes RUP qui s’adaptent à notre insularité a payé ! C’est le fruit de notre mobilisation et de nos nombreuses interventions ! (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

En effet, le Parlement Européen vient d’adopter en première lecture à une très forte majorité un règlement permettant de faciliter l’importation de produits de construction à partir des pays de nos bassins géographiques respectifs.

Je me réjouis de cette avancée car depuis le début de mon mandat parlementaire via mes interventions : en hémicycle, rencontre avec les 19 Députés Outremer en Guyane où nous avons signé une motion incluant une évolution normative sur les matériaux de construction RUP (proposition reprise dans le CIOM), enquête parlementaire sur la vie chère en Outremer et interventions pour soutenir la production de logement à La Réunion, j’ai constamment mis en évidence cette aberration notamment pour l’achat du FER où nous pouvons nous approvisionner à partir de l’Afrique du Sud pour beaucoup moins cher.

Cette dérogation au marquage « CE » est une première étape vers un commerce responsable des matériaux en zone Sud-Sud. C’est aussi une ouverture sur d’autres problématiques notamment sur l’importation aberrante de pellets de bois pour la biomasse en provenance du CANADA et/ou BRÉSIL au détriment de notre empreinte carbone alors que nous pouvons aussi nous inscrire dans un partenariat avec des pays de la zone Océan Indien.

Il faudra toutefois veiller au maintien des standards de qualité de ces matières, pour la santé et la sécurité de nos peuples.

Le combat continue pour l'autonomie de nos régions d'Outremer, à savoir avec qui nous souhaitons commercer dans l'intérêt de nos peuples !

Si Lémurie est un mythe nous devons faire en sorte qu’il devienne un projet politique pour l’unité indianocéanie !

Zot Député,

Frédéric MAILLOT