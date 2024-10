Vie chère, Smic à 1600 euros, 64 ans, c’est NON ! Des moyens pour le service public.....

Depuis le 1er septembre, des manifestations contre la vie chère ont lieu en Martinique. Les revendications exprimées sont aussi les nôtres ! (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Que ce soit en Martinique, à La Réunion ou dans les autres territoires d’outre-mer, ce sont les prix fixés par les importateurs, les faibles niveaux de revenus et le refus des autorités locales de bloquer les prix sur les besoins vitaux qui appauvrissent la population et plombent le moral des ménages.

Au moment où les travailleurs se sont exprimés massivement pour refuser qu’on leur prenne 2 ans de plus de leur vie, exiger une augmentation du SMIC à 1600 euros nets, des moyens pour les services publics dont les plus faibles ont besoin, le président Macron tente un nouveau coup de force en nommant un premier ministre qui n’est pas légitime et à l’opposé des revendications portées par la population.

Pour le président de la République aux ordres du grand capital financier, l’objectif est bien de poursuivre coûte que coûte le train des contre-réformes contre les travailleurs, la jeunesse et contre la démocratie...

Cette situation de plus en plus invivable est inacceptable pour ceux qui luttent chaque jour pour faire vivre leur famille dignement.

L’UD-FO de La Réunion appelle les salariés du public comme du privé, les retraités, la jeunesse, les chômeurs à faire du 1er octobre, une première étape à la préparation d’une mobilisation plus large contre la vie chère et pour revendiquer, mobiliser, lutter et défendre nos acquis en exigeant notamment :

- L'abrogation de la réforme des retraites, 64 ans, c’est NON, 62 ans c’est déjà trop !

- L'augmentation générale des salaires, du SMIC, du point d’indice, des retraites, allocations, minima sociaux et bourses étudiantes tenant compte de la vie chère à La Réunion

- La défense du code du travail, des conventions collectives, du statut de la fonction publique, du droit de grève des libertés et des droits syndicaux,

- La création de tous les postes statutaires nécessaires dans la Santé, à l’Éducation nationale et dans tous les autres secteurs de la fonction publique !

Grève et Manifestation le 1er octobre avec l’intersyndicale au petit marché de St Denis et à St Pierre à partir de 9 H.