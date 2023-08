Visite ministérielle : de la parole aux actes

Dans des interviews dans la presse écrite aujourd’hui, le ministre délégué aux Outre-Mer annonce sa méthode de travail basée sur la co-construction. Il souhaite « associer tous les élus, des présidents d’exécutifs aux parlementaires au suivi vigilant du comité interministériel des Outre-Mer (CIOM) (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Plus loin sur le problème du chômage, il affirme vouloir « adapter au mieux le dispositif France travail » à La Réunion qui participe à l’expérimentation en cours. Je prends acte du discours du Ministre et je lui dis : chiche.

Ce texte de « plein emploi » qui porte mal son nom sera examiné en commission et en hémicycle à partir du 18 septembre.

Je suis extrêmement inquiet des conséquences de ce projet de loi. En matière d’adaptation quelles propositions souhaite-t-il mettre sur la table, en dehors de l’article 11 du texte qui prévoit des ordonnances ?

Le deuxième signal fort que le ministre délégué pourrait envoyer, c’est sur la déclaration de Olivier Dussopt, le ministre du travail, dans le journal du dimanche qui annonce la suppression de 15 000 emplois aidés en 2024.

Si nous sommes d’accord pour notre territoire pour dire qu’il faut augmenter le nombre de contrats aidés et par la même occasion élargir les critères d’éligibilité et augmenter le taux de financement de l’Etat : à minima, le ministre délégué s’engage-t-il à demander à son collègue ministre du travail et au gouvernement que ces suppressions ne concernent pas les Outre-Mer et La Réunion en particulier ; compte tenu de nos spécificités ?

J’attends ses réponses lors de son séjour dans notre île. C’est l’occasion pour lui de démontrer son efficacité et à réellement répondre aux attentes des Réunionnaises et des Réunionnais.

Jean Hugues RATENON

Député de La Réunion