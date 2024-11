Vous avez dit docile ?

Docile : qui obéit facilement, se dit d’une personne disposée à se laisser conduire, diriger ; en un mot soumise. Voilà ce que nous enseigne le dictionnaire français. (Photo photo www.imazpress.com)

Entendre ces mots de la bouche d’un "élu réunionnais" est particulièrement insultant, au regard de l’histoire du péi, faite de luttes face à l’oppresseur. Et le dire au représentant de l’État signifiant.

Élu de la république dans la 3ème circonscription de la Réunion , Joseph Rivière pourra-t-il s’opposer au gouvernement Barnier s’il est "docile"? Visiblement non, il n’a pas voté la censure, a refusé de voter la possibilité pour le parlement de débattre sur la destitution du président Macron, et récemment, a rejeté le budget, modifié par les amendements du Nouveau Front Populaire. Cette partie recettes du budget présentait, pourtant, des avancées non négligeables pour les Réunionnais. Le député de la 3ème circonscription s’est-il "incliné" devant le gouvernement Barnier ?

Joseph Rivière, par docilité va-t-il accepter le report de l’indexation des pensions alors qu’a la Réunion, la moitié des pensions sont inférieures à 850€, et la pension moyenne égale à 1.250 euros . Est-ce aux retraités de contribuer à résorber un déficit budgétaire, constitutif d’une dette abyssale, creusé par les cadeaux fiscaux faits aux plus fortunés .

Joseph Rivière et son parti, le Rassemblement National, ont déjà accepté, en votant contre la partie recettes du budget, l’augmentation des tarifs de l’EDF s’ajoutant à celle de 2024, accepté de ne pas instaurer une TVA 0 % outre-mer, et accepté de s’opposer à la suppression de la taxe foncière pour les foyers ultramarins les plus précaires...

Et pourtant ces propositions étaient avancées par l’élu du RN lors de la campagne électorale de 2024 : a-t-il changé d’avis par conviction ou par "docilité" ?

Les insoumis du Tampon