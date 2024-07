Younous Omarjee, élu Vice-Président du Parlement Européen

C’est une immense fierté pour La Réunion et une marque profonde de reconnaissance de voir Younous Omarjee être élu à la Vice-Présidence de cette grande institution qu’est Le Parlement Européen. Nous avons besoin de représentation réunionnaise et ultramarine au sein de nos institutions afin de faire valoir nos spécificités et nos territoires. Je tiens donc à le féliciter pour son élection et l’accession à de telles responsabilités au niveau européen. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Cette élection intervient dans un contexte où la représentation française au niveau européen est cruciale et où les intérêts supérieurs des français, des réunionnais ,doivent être défendus face au séparatisme et à la haine.

Je suis rassuré et confiant que cette fonction soit occupée par Younous Omarjee qui a montré tout au long de ses mandats son sens du dialogue, sa détermination et son engagement à faire progresser les dossiers et à protéger l’humain. C’est un signal très positif qui est envoyé au sein du Parlement et cela témoigne de la confiance des groupes politiques qui y siègent.

Saint-André a bénéficié en 2023 de plus de 53 millions d’euros d’investissements dont plus de 30 millions d’euros du React-EU.

L’accompagnement européen est donc vital pour notre commune, pour la poursuite des projets et pour le développement humain sur notre territoire. Le travail conjoint mené avec Younous Omarjee et La Région Réunion est donc une nouvelle fois récompensé. Le résultat des élections européennes et cette récente élection à la Vice- Présidence conforte doublement le vote des réunionnais.

Je le félicite donc personnellement en tant qu’élu de La Réunion et en tant que Président de l’UDSA pour cette élection. Je suis convaincu qu’il continuera à défendre avec sérieux et rigueur les intérêts des réunionnais et les dossiers stratégiques de notre île.

Joé Bédier