"Lo 7 ziyé 2024 alé voté, vote a gosh siouplé" demandent 71 artistes de La Réunion

71 artistes de La Réunion ont signé et publié ce jeudi 4 juillet 2024 une tribune intitulée "Domounité La Rénion i tienbo, pou fé baraz lo nasionalisme fransé". Les signataires veulent ainsi "porter un même message de mobilisation contre le risque à venir". Les artistes terminent par cet appel : "lo 7 ziyé 2024 alé voté, vote a gosh siouplé". Nous publions leur tribune ci-dessous (Photo www.ipreunion.com)

Ki koné kosa i lé lo "nasionalisme" ? Ki koné koman i lé lo nasionalisme kank li la nia- bou trap lo pouvwar ? Pèrsone zordi i koné pi, akoz lo tan la pasé é bann dèrnié témwin nout listwar la pi la : Nasionalisme la trap la Frans èk La Rénion anparmi dann promié viraz lo 20yème sièk.

Bann zalman fashis té o pouvwar partou dann Lerope, zot la ral sa par la fors dann péi La Frans, La Rénion la fini par ariv Vishist. Kosa la spasé ? Réstriksion su lo bann libèrté, shas kont domoune, fèrmtur dan tout bann sans lo frontièr, pouvwar total pou la lwa té fé rant kisa zot té voulé kansa zot té voulé dann la zol, sinonsa dann kan pou tié domoune. Ala lo vizaz La Frans kank li té Vishist.

Zordi, nou lé apré prann lo minm viraz, akoz domoune i krwa tout sak lé dann télé : léstrèm lé a drwat, pa ayèr ! Léstrèm i vé in park pou tout kalité libèrté domoune i rant pa dann zot ron : fanm aou, batar aou, zétran- zé aou, LGBT+ aou, postkolonialist aou, lib aou…

Pansé la pa in drwa iné, viv lib la pa in drwa iné : i sobat pou niabou trap kalité-la ! Si ou pèrd ali in zour, ou pèrd ali pou toultan !

Kosa va spasé si bann nasionalist fransé i bèk lo laparèy la lwa La Frans ? 49.3 i ékzis ankor foutor ! Zot va niabou aranz la lwa pou niabou rès tèrla lo pli lontan posib : sora pi posib kozé sobat, kabaré, mayé, èkt. I anons lo rokul tout kalité konba té réalizé dopi dann zané 1970 ziska zordi !

Alors, kiswa zot bor politik "habituel", kiswa zot konviksion, lès pa ariv anlèr dann Lasanblé Nasional domoune i sar manz aou, i sar asiz si out domounité, i sar domann anou arèt koz nout kozé, arèt viv nou domounité an tramay !

Dimansh 7 ziyé, lès pa lo nasionalisme fransé ariv o bout, tienbo ! Alon tienbo an- sanm pou fé viv nout domounité konm nou antan ali ! Alé voté, vote a gosh ! I poura pa di "nou té koné pa" kank lo pir i sar arivé. Akoz nou koné déza ali : listwar la déza vu azot !

Nout tout anparmi, zartis, zwar, fonnkézèr péi, nou invite shakinn alé rouv in ron son kaz, pou sobat, éspliké, kozé, é di partou dann son lantouraz i fo pa nou dévir dan lo monn la ène nou sora pi kap tiré, mé va kaptir anou, va kap- tir lo domin nout marmay…

Lé ankor posib fé baraz par la lwa kont lo nasionalisme, lo fashisme, lo kolonialisme, lo rasisme èk loprésion lé an marsh, alors lo 7 ziyé 2024 alé voté : vote a gosh siouplé !

Ansanm : Monique Agénor / Aleksin / Sully Andoche / Zanmari Baré / Mathilde Bigan / Raphaël Buhot / Alain Cadivel / Gilles Cailleau / Maurice Caro / Dominique Carrere / Nelly Cazal / Yvon Cheung-Chin-Tun / Gérard Chopinet / Florent Cillon / Valérie Cros / Laurence Daleau Gauvin / Loran Dalo / Sandrine Ebrard / Eko / Dominique Engalbert / Essanam / Vincent Fontano / Bruno Gaba / Axel Gauvin / Hasawa / Daniel Hoarau / Stéphane Hoarau / Teddy Iafare-Gangama / Sergio Grondin / Didier Ibao / Véronique Insa / Jace / Emmanuelle Juillerot / Claire Karm / Mikael Kourto / Karl Kugel / Nicolas Laurent / Eric Lauret / Francky Lauret / Daniel Léocadie / Graziella Leveneur / Tahaa Lopez / Léone Louis / Valérie Magdelaine-Andrianjafitrimo / Pierre-Armand Malet / Josée Madou / Jim- my Mariapin / Carpanin Marimoutou / Isabelle Martinez / Laurent Maurel / Marcelino Méduse / Linda Molly / Pierre Mondon / Danièle Moussa / Henry-Claude Moutou / Eric Naminzo / Dominique Poncharville / Eric Pounouss’ / Niv Rakotondrainibe / André Robèr / Jean-Louis Robert / Nelly Romain / Guillaume Samson / Fabrice Saubert / Lolita Tergemina / Stéphane Thomas / Ti Bouna Lakour / Patrice Treuthardt / Gaël Velleyen / Valentine Vulliez / Danyèl Waro