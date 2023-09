Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Pour cette rentrée, la rubrique Culture fait peau neuve avec des focus sur les temps forts du week-end et de la semaine aux quatre coins de l’île. Ciné, expos, concerts, théâtre, jeune public, conférence… Y plus qu’à ! (Photo D.R.)

- Le temps fort : Les Francofolies de La Réunion

C’est parti pour la 6e édition des Francofolies (la deuxième sur Saint-Paul), jusqu’au 10 septembre et sur plusieurs sites… Ainsi, les festivités ont débuté le 5 septembre avec des concerts à Lespas et au TEAT Plein Air de Saint-Gilles. Ce week-end, direction la grande scène de clairière de La Saline-les-Bains pour une ouverture sur le monde à travers la musique francophone avec une programmation riche et éclectique : Cali, Bigflo & Oli, Pomme, Selah Sue, Pierre de Maere, Zao de Sagazan, Annega, Kid Francescoli, Dinos, Lorenzo, Eliasse, Maya Kamaty, Mouvman Alé, Nathalie Natiembé et bien d’autres.

• Plus d’infos sur https://francofolies.re/programmation/

- Un film : Toni en famille

Antonia, dite Toni, élève seule ses cinq enfants. Un job à plein temps. Elle chante aussi le soir, dans des bars, car il faut bien nourrir sa famille. Toni a du talent. Elle a enregistré un single qui a cartonné. Mais ça, c’était il y a 20 ans. Aujourd’hui ses deux aînés s’apprêtent à rejoindre l’université. Alors Toni s’interroge : que fera-t-elle quand toute sa progéniture aura quitté le foyer ? A 43 ans, est-il encore temps de reprendre sa vie en main ?

• Ciné Cambaie, Ciné Grand Sud et Cinépalmes, 1h36

- Un concert : Sega Love de Dominique Barret

Considéré par beaucoup comme l'un des maîtres du séga love made in 974, Dominique Barret est l'un des artistes les plus demandés dans les fêtes familiales réunionnaises ! Chacune de ses chansons porte un message fort venant du cœur. Rares sont celles et ceux qui n'ont pas entendu voire même fredonné un jour ses titres intemporels et imparables comme Pou ou Mam'zel, Margozamer ou encore Si ou di oui.

• Théâtre Luc Donat, samedi 9 septembre, 20h

- Au théâtre : Le génie et le fakir

Entre un fakir très laid et un peu simplet mais somme toute fort sympathique, un génie fan de rock, sans parler d’un prince rappelant davantage Gargantua que Louis XIV, le spectateur en verra de toutes les couleurs. Vous ajoutez à ce trio, des femmes manipulatrices ou bien soucieuses de leur rang et vous obtenez une comédie tourbillonnante, joyeuse et follement drôle.

• Musée Stella Matutina, samedi 9 septembre, 19h

- (Re)Découverte : Ciné Vollard / Lepervenche

Lepervenche retrace la décennie 1936/1946 à La Réunion (le Front populaire, la guerre, la Départementalisation) à travers la figure d’un aristocrate communiste et héros romantique, Léon de Lepervenche, celle de Maman-Paola, tenancière au Port, du Docteur Papa, des prostituées et des petites gens du Port et des chemins de fer.

• Lespas, vendredi 8 septembre, 19h

- Humour : C’est maintenant

Titi le comique, Benjam et Lysiane ont concocté un show énergisant, hilarant, à l'heure ou le rire est à l'honneur. Des sketchs tirés sur des expériences personnelles et sur l'autodérision (amour, déception, faits d'actualité..) des thèmes qui seront passés à la moulinette de leur humour parfois poétique, souvent vachard qui espère toucher le plus grand nombre.

• Téat Champ Fleuri, vendredi 8 septembre, 20h

- Tout public : Festival An Kaskad

Spectacles de rue, clowns, musique, Kombi sound system… Co-organisé par Les Bambous et Le Bisik, en collaboration avec les associations de Bras Fusil, Labourdonnais, Beaufonds et le Contrat de Ville – Rive droite de Saint-Benoît, ce festival promet trois jours d'expériences culturelles et artistiques exceptionnelles.

• Du 8 au 10 septembre, 17h

- Le coup de cœur de la semaine : Words dissolve in water à la Cité des Arts

Passionnée d’écologie et d’ésotérisme, l’artiste sud-africaine Bianca Bondi propose une installation spécifiquement pensée pour l’espace du Banyan, en écho au territoire de l’île. Multidisciplinaire, sa pratique implique, par l’utilisation de réactions chimiques, l’activation d’objets qu’elle choisit pour leur potentiel de mutation ou leurs propriétés intrinsèques et symboliques. Son objectif est de promouvoir des expériences au-delà du visuel en mettant l’accent sur l’interconnectivité, la fugacité, les cycles de la vie et de la mort.

• Le vernissage de l’exposition a lieu ce vendredi soir à 18 heures, en présence de l’artiste qui repart pour de nouvelles aventures le 11 septembre, et restera visible jusqu’au 26 novembre.

Aux 4 coins de l’île la semaine prochaine…

- Cap au Nord

Théâtre Vladimir Canter

Concert Séguèss de Tine Poppy





C’est en mariant Gala, la chanteuse dance mythique des années 90, à Danyel Waro, la figure emblématique du maloya, qu’elle s’est fait connaître sur une cover improbable de Freed from desire. C’est ça son truc détourner, s’approprier et rendre poétique ce qui fait le quotidien des réunionnais. Et c’est en réaction à cette Réunion qu’on folklorise souvent ou qu’on dénigre parfois qu’elle a choisi de baptiser son album Séguèss.

Théâtre du Grand Marché

Spectacle J’ai des doutes de François Morel





Hommage rendu par le tendre et facétieux François Morel au grand Raymond Devos, J’ai des doutes nous fait redécouvrir des textes qui parlent de la vie, de la mort et de l’irrésistible absurdité qui se trouve entre les deux. Amoureux des mots, l’ancien interprète des Deschiens ne pouvait rester insensible aux trouvailles lexicales et aux paradoxes poétiques qui ont fait la renommée de l’humoriste disparu en 2006.

Téat Champ Fleuri

Concert Bourbon All Star 2023

Harmony, Daisy, Anaël, Sandra, Miane (Fami Mélody), Cédric (Analyse), Miquel, Régis Lacaille, Christian Baptisto, Gilbert Lebon, Juste Dormeuil (dernier musicien de rue, accordéon) et l'Ochestre Kayen Nouvelle Génération

• Vendredi 15 septembre, 20h

La Cité des Arts

La Nuit du maloya





Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’association Ras Maron et la Cité des Arts organisent la 4e édition de la Nuit du maloya ! Avec des artistes tels que Ras Maron ek gramoun Zan Pir Pon Nèv, Dalon Maloya, Maloyée, Ban Makwalé, Madiakanou et René-Paul Elléliara.

- Cap à l’Ouest

Lespas

Humour : A-t-on toujours raison ?

Personnage emblématique des Chiche Capon et figure lunaire de Scènes de ménage, Fred Blin est aujourd’hui sur scène avec son premier solo, un spectacle d’erreur qui fait peur !

• Mercredi 13 septembre, 19h

Humour : Festival Zanfigouri #2 Madame Fraize



Monsieur Fraize a fêté ses 20 ans de scène ! Autant d’années à découvrir chacune de ses faiblesses et à le voir se mettre à nu devant un public toujours aussi curieux et reconnaissant. Aujourd’hui, sa maturité n’a d’égal que son besoin de s’émanciper et de vivre bien d’autres aventures… Que pouvait-on lui souhaiter de plus vertigineux que de rencontrer l’âme sœur ?

- Cap au Sud

Théâtre Luc Donat

Humour : Festival Zanfigouri #2 Eric Lauret

Eric Lauret revient sur scène vous faire rire avec son bann zistwar su l’Histoire. Un akoz par ci, un pokoué par là, Ce ti marmay originiaire du Tampon est allé chersé quelques réponses. Tellement qu’à force, certains ne l’appellent plus Eric mais Monsieur Y Prétan. C’est po ça on peut dire qu’à la Réunion, un marmay Tampon, à force pose questions, il a perd’ son nom. Enfin, y prétan.

• Jeudi 14 septembre, 19h

Théâtre de Pierrefonds

Danse : Complainte d’une tendresse de la Cie Qu’avez-vous fait de ma bonté ?





Cinq femmes, cherchant la tendresse entre elles, envers les autres, qui se soutiennent, se rencontrent et se croisent. "Complainte d’une tendresse" est une quête de la tendresse à la fois désespérée et pleine d’espoir. Ensemble, elles interrogent ce qu’est un geste tendre, comment il peut résister, se refuser, se rendre visible à une époque qui tend de plus en plus vers l’éloignement des corps.

- Cap à l’Est

Théâtre les Bambous

Concert Soufi Gospel

À l'occasion des journées du patrimoine, l'art de Nawal, merveilleuse artiste franco-comorienne, musicienne et chanteuse de "soufi-gospel" est mis en lumière. Femme de la terre et du ciel, elle signe textes et musiques, chante et joue du gambusi (cordophone traditionnel comorien), de la guitare, du daf (membranophone persan), des flûtes, et du piano à pouce, la mbira zimbabwéenne.

• Samedi 16 septembre, 17h

vw/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com