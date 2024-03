Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Le programme du week-end et de la semaine c’est par ici avec notre sélection comprenant des concerts (il y en a pour tous les goûts), mais aussi du théâtre et de l’humour…

Notre sélection de la semaine démarre par un duo de choc de tantines do fé ce soir et demain au TPA. D’un côté, la chanteuse de Grand-Bois, Maya Kamaty qui, avec la sortie de son EP « Sovaz » aux accents urban pop réalisé en collaboration avec SsKyron, continue d'explorer de nouveaux sentiers. De l’autre, la Brésilienne Flavia Coelho, habituée de notre île, qui vient présenter son cinquième album studio rempli de ses inspirations puisées dans ses voyages entre le Brésil et le reste du monde. La rencontre de ces deux femmes puissantes, profondes et sauvages devrait à coup sûr faire des étincelles, sous les étoiles…

Autre tantine do fé du côté de Vavang’Art où Audrey Lenoir vous interprétera ce soir les plus belles chansons de la célèbre chanteuse afro-américaine Billie Holiday. Du jazz des années 30/40, du swing et des jolies ballades, tout ça dans une ambiance jazz new orleans!

À Lespas ce soir, préparez-vous à (re)découvrir un Joly lekip… Près de 40 ans à arpenter les scènes de l’île ont en effet fait de Luc Joly une figure incontournable de la vie musicale réunionnaise. Cet hyper-actif assumé multiplie les expériences au gré des rencontres et des affinités, surgissant régulièrement là où on ne l’attend pas.

Un peu d’humour avec "Konye", le dernier spectacle de Brice Liie demain soir à la salle Guy Agénor. Après avoir fait connaître son village, Dos d'Âne et son enfance dans son premier spectacle, "Come from Dos d’Âne", l’humoriste revient avec son stand up aussi singulier et IMPROvisible. Ce spectacle traduit son histoire, sa personnalité et nous donne un peu plus d'éléments sur la vie de l'humoriste. Sa paternité, sa relation avec sa famille, son métier, sa vision de la société sont des points que Brice traite avec finesse et beaucoup d'humour pendant une heure et plus si affinités ! Bref, dans "Konye", Brice se dévoile un peu plus pour laisser place à l'homme qu'il est devenu grâce à ses expériences vécues.

Dans un tout autre registre, direction le Kabardock qui déroule le tapis rouge à Wizdom qui a commencé à inscrire son nom au fronton de la scène musicale réunionnaise voilà déjà 10 ans. Toujours à sa façon, modeste mais volontaire. Et le public ne s’y trompe pas, qui le suit fidèle et de plus en plus nombreux dans ses aventures. Car son parcours n’est pas linéaire, et c’est aussi cette liberté qui trouve écho auprès des auditeurs. Il sait aussi bien exprimer toute la douceur et la tendresse d’un homme profondément sentimental que l’énergie et la spiritualité de ses origines ancestrales, notamment via son projet ATIKAF.

À la salle Gramoun Lélé, ce sera ambiance rap reggae hip hop avec Pix’L, étoile de la scène urbaine réunionnaise ayant fait ses preuves dans le milieu musical de La Réunion depuis 2013 et qui poursuit sa carrière avec brio. Lui aussi fête ses 10 ans de carrière avec un spectacle unique, intense et puissant au cours duquel il revisitera tous les classiques de son répertoire. C’est ce soir dans l’Est !

La semaine prochaine, voici un classique à ne pas manquer à Lucet Langenier : Le prénom de la Cie Coup de théâtre, dans la droite ligne de son adaptation cinématographique éponyme sortie en 2012. Dans un environnement conjugal somme toute assez banal, traversé de tensions quotidiennes, quelques amis réunis pour un dîner convivial, en viennent à se dire leurs quatre vérités, quitte à oser faire de surprenantes révélations… Tout ça parce qu’il aura fallu l’humour potache d’un trublion pour gâter l’entente générale et que les maladresses s’enchaînent à réveiller de cuisantes rancunes. C’est vif, parfois acide, mais assurément drôle ! Du théâtre de maintenant et une critique sociale parfaitement aiguisée.

Côté coup de cœur, ça se passera dans l’Ouest sur la scène portoise du Kabardock le 5 avril à 20h30, avec le retour tant attendu de la What’s Up Dock, la soirée Groove & Graff. À l’origine, une collab serrée avec les compères Karl Hungus, Sauvage Sound System et Pandakroo. Le concept : le temps d’une soirée, réunir le meilleur des dynamiteurs de dancefloors et la crème de la crème de tout d’ici et d’ailleurs. En 8 éditions, quelques refs : Guts, La Fine Équipe, Nickodemus, Grems, Ghetto Kumbe, Mode2, Ador, Jace, Oneshoz… Bref 8 éditions, et pourtant déjà la numéro 10, la neuvième ayant été annulée à cause de vous savez quoi…

