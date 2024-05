Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Nuit européenne des musées, festival du film d’aventure, septième art italien, musique, danse, théâtre… Il y a toujours matière à se cultiver avec notre sélection de la semaine.

Et si vous démarriez votre week-end par une nuit au musée ? C’est le moment phare de notre sélection, à savoir la 20e Nuit européenne des musées qui s'annonce riche de belles rencontres avec des artistes et des créateurs aux 4 coins de l'île. Véritable succès populaire, l’événement vise à démocratiser l’accès à la culture et à rendre accessible à tous la richesse et la diversité des œuvres. À cette occasion, une dizaine de musées et sites patrimoniaux locaux proposent une programmation spéciale pour (re)découvrir leurs riches collections à travers visites commentées, parcours ludiques, ateliers créatifs, projections et expositions, concerts, performances et animations inédites. Le tout gratuitement bien sûr ! Toutes les infos sur ce lien.

Autre moment phare, le Festival du film d’aventure de La Réunion qui se déroule jusqu’au 31 mai et qui souffle cette année ses vingt bougies. Outre les projections en soirée à Lespas, au Téat Champ Fleuri et à Luc Donat, la team vous invite à fêter dignement cet anniversaire ce samedi, sur la plage du Cap Homard, de 9h à minuit. Au programme : jeux, conférences et ateliers sur le thème du voyage et de l’aventure en journée, et pour finir en beauté, l’incontournable soirée de projection de films sur écran géant. À ne pas manquer non plus, le concert de Sibu Manaï à 17h30. Les pieds dans le sable et la tête dans les étoiles, que demander de plus ?

Dimanche à 18h30, à la rondavelle les Filaos, ce sera ambiance reggae avec Black Nation. Ambassadeur du Nigeria Reggae Festival en 2019, Black Nation est originaire des hauts de Saint-Paul et puise ses sources dans la philosophie rastafari qu’il découvre à la fin des années 70. Arpentant les chemins spirituels et politiques, posés par Marcus Garvey, il participe à de nombreuses expériences musicales avant de se former en 1991. Il débute à la batterie pour, finalement, trouver sa voie en tant que choriste.

La semaine prochaine, Château Morange accueille la 10e édition du festival consacré au 7e art transalpin, porté par Ciao Réunion. Du 21 au 25 mai, une sélection de 6 films italiens en VOSTFR (réalisés par Marco Bellocchio, Paolo Virzi, les frères Taviani, Matteo Garrone et Mario Martone) sera présentée dont un film en version française réservé aux scolaires de Saint-Denis, le 23 mai. L'objectif principal est de réunir autour de ce festival, tant les Italiens résidents de l’île, que les cinéphiles et les amoureux de la culture italienne ou toute personne curieuse de la découvrir.

Côté théâtre, on vous propose « Vie » de la Compagnie Filomène, aux Bambous, le 24 mai. Sur scène, des bouts de tout et des morceaux de rien : une carcasse de voiture, des objets rouillés, du bois flotté, de la terre, des cailloux, des os… Dans cet espace en friche, un petit être, hors d'âge, sur le fil de ses souvenirs, va farfouiller parmi les décombres comme on soulève les gravats de sa propre histoire pour y retrouver caché dessous son alphabet. Il contemplera ainsi la vie qui se cache dans les petits riens de la terre et ses yeux, ses oreilles, ses rêves vont s’ouvrir. Il écoute son cœur, embrasse le public, respire avec lui…

Musicalement parlant, les nostalgiques ne manqueront pas Sabouk, le groupe au cultissime « Rassin' » qui se produira au TPA. Toujours emmené par les trois piliers de la première heure que sont Gérard Brancard (chant), Kiki Mariapin (basse) et Gilbert Mariapin (percussions), Sabouk perpétue avec le même panache la tradition d'un jazz rock péi dont il est le fer de lance depuis le début des années 90. À noter que le quartet de maloya évolutif Dalonaz assurera la première partie. Dalonaz navigue entre deux courants très similaires, prenant pourtant leur source à des milliers de kilomètres l’un de l’autre, se rencontrent et vibrent au sein du blues américain et du maloya.

On conclut par de la danse, toujours le 24 mai, à Luc Donat. « Les jupes » interroge le corps masculin et ses modèles persistants à travers un défilé chorégraphique punk-rock. Sous la direction artistique de Soraya Thomas, cette création chorégraphique explore les thématiques de la joie et de l’insoumission en se penchant sur les modèles et symboles entourant la masculinité, le corps et l’autorité. Originalité : la musique créée par Erick Lebeau, est interprétée en direct par les danseurs sur le plateau, et la scénographie est également déconstruite grâce à la création d’un ensemble scénique mobile.

