Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Musique mauricienne, théâtre, comédie musicale, électro… Voici notre sélection pour un week-end et une semaine hauts en couleur.

L’événement de ce week-end c’est la première édition du festival Made in Maurice au Parc Expobat demain. Préparez vos plus belles tenues pour une soirée mauricienne inoubliable, imaginée par Tienbooo musik, et qui repose sur un concept mêlant concert séga/séga typique, Dj set, restauration à ciel ouvert avec un grand festi-food, spécialité mauricienne, rodriguaise, cuisine du monde.

Au total 21 artistes/musiciens mauriciens (Mr Love, Madii Madii, Jason le Juste, Jah Mike Melody Chaton, Dominique Vaillant, Olivier Mahabé, Yansley, Jason Heerah et son live band Otentik groov, Burning Groove, Dj Jimmy Gassel) vous feront vibrer au son du séga et "pou mette la faya", Médérice, la plus mauricienne des Réunionnaises, reprendra les plus grands succès du répertoire du séga mauricien. Ouverture des portes dès 15 heures au son des ravanes, puis direction les divers stands d’activités touristiques, d’artisanat, les ateliers séga ravane / culinaire / mode / danse séga. Après le concert, enchaînement de DJ set / dance floor / jusqu’à 23 heures !

En attendant, ce vendredi soir c’est théâtre au Lanbrokin avec La Konpani Ibao qui continue de creuser le sillon entre l'intime et l'universel, rappelant que le théâtre peut être à la fois populaire et exigeant. Très libre interprétation de "Macbeth", "Maskarad" est une pièce qui tout en renouant avec la farce et la parodie, combine habilement les éléments d'une tragédie shakespearienne et d'un talk-show télévisé.

Du théâtre toujours demain à Lespas, avec le spectacle "Et puis ils ont dit… Rideau !" de la Cie Kèr Béton, une expérience théâtrale dans le sens le plus pur du terme. Ici, est proposé au spectateur de rencontrer l’acte théâtral dans ce qu’il a de plus intime. L’auteur Vincent Fontano le dit lui-même : "En écrivant cette proposition, je voulais me lancer dans le méta-théâtre. Créer un espace où tour à tour, le spectateur est visiteur, acteur mais aussi créateur". À ne pas manquer donc.

Du côté du théâtre des Sables, Pix’L, artiste exceptionnel de la scène urbaine réunionnaise, qui a fêté ses dix ans de carrière l’an dernier. Amoureux des rimes, il écrit ses chansons avec authenticité, sincérité et poésie, mettant dans sa musique l’âme, le cœur et les traditions de son île.

Pour conclure cette sélection du week-end, on vous invite à la Cité des Arts soir, pour une grande soirée électro. Après le triomphe du festival en novembre dernier, Réunion Sonore et la Cité des Arts s’unissent à nouveau pour une nuit de pur délice où la musique devient le langage universel de la fête et de la joie.

La semaine prochaine, ne ratez pas Eric Triton au Toit, le 31 mai. Ce guitariste a le blues dans la peau et manie son instrument avec une vista étonnante, digne des plus grands spécialistes du genre. Au sega, se mêlent le swing et le blues, c’est sa manière d’affirmer sa fierté d’être mauricien et pour ce nouveau projet musical, il s’entoure d’un liveband électrique.

Plus à l’Est, toujours le 31 mai, à Gramoun Lélé, ce sera ambiance poésie rock, pulsations dub et rythmes ternaires avec Grèn Sémé et ses prestigieux invités : Marie Lanfroy de Saodaj', Bernard Joron d'Ousanousava et Frédérik Madia de Madiakanou… Un concert organisé par le Bisik avec le soutien de La Région et du CRR. En première partie, Maude Sonier, à la voix chaleureuse et riche en couleurs proposera sa musique pop-folk parfois psychédélique.

Notre coup de cœur va à "Nou lé pa zesklav’", à voir au Fangourin, à Petite Ile. Cette comédie musicale aborde le thème de l’esclavagisme dès les premiers explorateurs et ce jusqu’au XXIe Siècle, à travers trois histoires : les enfants de la Creuse, la Sakay et les îles Chagos.

Des histoires tragiques inspirées de vrais personnages où le déracinement et la perte d’identité provoquent une violence psychologique extrême. Dans « Nou lé pa zesklav’ », la résilience et la bienveillance règnent pour aider les victimes de ces tragédies à retrouver leurs racines et se réconcilier avec leur île. Faire véhiculer un message par l’artistique permettant de sensibiliser plus largement avec douceur et efficacité.

vw/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com