Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Aujourd’hui, Les quatre coins de La Réunion vont vibrer au rythme de la Fête de la musique… Une mega fiesta annonciatrice de fin de saison pour nombre de salles et de vacances pour notre rubrique. Rendez-vous fin août pour un second semestre 2024 plus que prometteur.

Ce vendredi 21 juin fête dignement la musique partout en France et La Réunion n’est pas en reste. L’occasion de descendre dans la rue pour chanter, danser et découvrir gratuitement des groupes et artistes, novateurs ou confirmés. À travers la programmation des communes, vous trouverez forcément votre bonheur, car la Fête de la musique met à l'honneur tous les styles et tous les genres, le temps d'une journée unique.

Rappelons que l’événement national a été créée en 1982 par le ministère de la Culture. Cette mobilisation des musiciens professionnels et amateurs, cette attention nouvelle portée à tous les genres musicaux, devenaient ainsi, à travers la réussite immédiate d’une manifestation populaire, la traduction d’une politique qui entendait accorder leur place aux pratiques amateurs ainsi qu’au rock, au jazz, à la chanson et aux musiques traditionnelles.

Autre lieu, autre ambiance dimanche après-midi à partir de 15h : la Cité du Volcan présente "Jeux de Guerre", une pièce de théâtre de comédiens en herbe, et mise en scène par Brigitte Grasset. Une pièce qui "fait la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde. Les guerres dévastatrices s'imposent et perdurent dans le temps et dans le monde... Le théâtre explore cette thématique pour maintenir nos consciences en éveil et faire un appel au retour à la paix". De bon augure en ces temps plus que troublés !

Toujours dimanche, la rondavelle les Filaos à Saint-Leu propose à 18h30 de découvrir Bubby King & The Boneshakers, quatre musiciens membres du collectif Yaourt Soul Experience (Sakifo, Kabardock, Kaloo Bang…). En véritables machines de scène, ils délivrent une musique survoltée qui puise ses racines dans le blues, le funk, le gospel, le rock et la soul, le tout chanté en argot des quartiers populaires de Memphis.

Puis à 19h30, changement de style à la rondavelle Tiroule pour un grand moment de reggae avec Mightylion & the Lion Band. Avec son flow aux rythmes ensoleillés, urbains et son timbre sucré il amène douceur et mélodie au sein du reggae local. Qu’importe la rythmique, le lieu ou les circonstances qui l’amènent à chanter, Mightylion se plaît à expérimenter les styles.

La semaine prochaine, le Téat Champ Fleuri vous convie à une soirée fonnkèr le 26 juin. Le militant associatif de premier plan, et ardent défenseur de la cause sociale à La Réunion (il est notamment le directeur d'Emmaüs), Bernard Grondin est aussi fonnkézèr, conteur, chanteur, poète. Il devient aujourd’hui le maître d'œuvre de ce nouveau rendez-vous régulier, Lyane-Kabar qui propulse le fonnkèr sur la scène d'un théâtre, avec pour thème ce mois-ci : In Péyi An Langaz.

Toujours mercredi, de la danse à la cité des Arts avec le Studio Latino qui vous fera découvrir l'univers de ses danseurs à l’occasion de leur 2e gala. Un grand spectacle de danse et un immense moment de partage durant lequel seront mis en lumière le travail et le talent de tous les élèves.

Pour conclure ce tour d’horizon, deux points forts : le premier à Salazie le week-end prochain, avec la fête du chouchou qui déroule un plateau artistique des plus copieux : MC BOX, Lea Churros, Chrys Celeste, LilJooe, T-Matt, Mederice, Missty, Sky To Be, Lindigo, Les Enfants d’Anchaing, Ti Flo et Nout’Salazie. Le second : la fête de l’indépendance malgache à la Kour Saint-Leu le 28 juin. Grâce au dispositif Guetali de La Région, La Kour accueille en effet le Takalo ( "échange" en malgache), une rencontre entre Hajazz et Frédéric Piot pour un concert fraternel. Puis Betnwaar proposera un set 100% gasy, une sélection de musiques traditionnelles et urbaines de la Grande Ile, depuis les chœurs antandroy de Fort Dauphin jusqu’au dancehall de Nosy Be.

Enfin, "La valse du marcassin" constitue notre gros coup de cœur, un spectacle jeune public signé La Cie Les âmes nocturnes. Cécile, Julien et Désiré nous aspirent vers un univers absurde où s’emboîtent l’humour et l’espoir : une sorte de cavalcade inclassable où il est prévu d’être imprévisible, dans une représentation où le mime le dispute au cirque. À vous les surprises désopilantes qui interrogent notre habituelle tendance à la morosité. À voir le 28 juin, au centre culturel Lucet Langenier.