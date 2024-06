Fête de la musique au Bisik : in larkansiél musikal pou fé briy zétoil

"Iyér swar 3 sénn... pou fé la mizik dann Sin Benwa. Navé tout kalité zartis pou partaz ansanm lo publik zot gayar" écrit Bertrand Robert animateur de la soirée musicale qui a eu lieu ce vendredi 21 juin 2024 au Bisik (saint-Benopit dans le cadre de la fête de la musique. Nous publions son texte ci-dessous (Photos Iris Mardémoutou)

Iyér swar 3 sénn... pou fé la mizik dann Sin Benwa. Navé tout kalité zartis pou partaz ansanm lo publik zot gayar.

Su la sénn Bisik devan marshé kouvér sé lo group Racine Kaf Maloya la alim lo flanbo pou fe pét lo son roulér, kayam, sati... dan in maloya dofé.

Aprésa i di maloya i di osi séga Ti Toine la pran la relév pou kontinu fé dans in publik té sho kom la bréz pou fé la fêt é dékouv osi « L’album Péi » présenté dériyèr la régi par Téat lé Bambou, la kompani Lu2 et Bisik pour mont gayar nounéna Sinbenwa !

Su la sèn, dam dovan, kavalié deriyer Villendeuil in o segatié la gard lo tempo pou bat la mezir ek son séga piké koulér lo kouzin morisiyn.

La sénn devan marshé kouvér té la sénn ousa Bisik la prézant é mét la limier si bann pepit mizikal la ni dann lané shanté sénn ouvér (K)ozé .

La premièr pou fé ékout son zoli vwa Té Cassie Payet. Ant sé repriz é sé kompo an anglé… personn la rest indiferan pou pa dit zot la tonm sou lo charm son vwa é son lunivér mizikal…

Aprésa pou anbians in publik lavé beswin reshof azot sou lé zalizé diver ... sé lo H.Hadés lo showman. Lo koupér de mo la serv bann spektatér in prestasion muzik urbenn ranpli soley é bonn umér tout an zénérozité.

Le tan lé zot zartis té prépar azot. Nou la akeuiy in group 4 ti marmay, 4 ti shantér la koral Katoun Sint Roz. 2 mikro ouvér é 4 vwa pou in acapella i met tout lo publik dakor su un 10 général kom dann tan… Le publik té fan… La mazi la fét la mizik la retrouv son sans premié… fé é fét la mizik pou in plézir spontanè é partazé tou an modesti.

- La mizik in vwayaz… -

Aprésa La mizik siro domiel i koul an dousér dann fon zorey kan Coco ek Doudou i mont su podiom. Coco ek Doudou lo duo bénédiktin i fé revizit la mizik Laréniyon ek Moris. La muzik adousi lo kér ek bana.

La fet la mizik in larkansiél zanr musikal. An parmi bann pépit (K)ozé sé Zarboucan i pran lo relé. in trio ousa Jojo l'indien ek Seb lo trio i partaz in mizik konsian é resilian i tiray out lespri ant ét é avwar. Zarboucan la fé zoli dézord dann Sin Benwa.

Dann nout programasiyon Pépit la proshenn pou briyé kom soley gran matin kan soley i lev Sin Benwa sété Ludivine Galais akonpanié ek son gitar par lo talantié Jimmy Toave.

La mizik Ludivine navé in koulér Cap Vert mé biyn lo gou La Réniyon. Si la mizik sé in vwayaz alo nou la vavangé ant isi é la ba ek La wa Ludivine Galais ek la mizik Jimmy Toave. Pépit i rest pépit!

Navé ankor pépit pou arivé pou kontinu tiss in shapelé lémosiyon dann la Mizik. Pauline Lauret in zénn fiy gran par son grandér mé sirtou par son gran talan la pa fini son krwasans. El la réiyoné su la sénn pou alim la limièr par devan la sénn Bisik marshé kouvér.

La gitar Laurent Roselli la karess lé not pandan Pauline té angant in piblik pri dan la kol zak mazigadoraz son vwa. Gayar pa gayar...

Pépit pa pépit ? Asuréman Pépit !

- Maloya pou lo kér, lo kor ek lespri -

Kan la van i souf, kan lo tan i deviyn pli fré i ti fé pou reshof lo kér kom dann in ron maloya dann kalbanon Bofon. Zenfant Kalbanon, marmay la kour lizinn, la kour Sin Benwa la ni réshof lo publik ek zot maloya tradisionél, maloya pou lo zié, pou lo kér pou nout tout ansanm partaz nout kiltir. Zenfant Kalbanon gran zanfan pou in gayar moman pou fet la mizik é pou fé dans publik.

Akoz n'a pwin triaz dann nout kafé mizikal mé na lo gou la zéness i lév, la zénéss i travay dur pou sort zoli son, zoli morso. La mizik i oubli pa ousa li sort é i maiy ek lo son la mizik urbénn koméla… Tour à tour… Babkésign… Gdmi… Grimwar… 3 boug-là i sém in rap, mizik urbénn ranpli Soley… la pli… lo van… dousér… lo mo… maloya mém… dann in son i klak dann koko i fé resonn "good vibrasiyon " nou koné la valér nout bann Pépit.

Kan napi néna ankor ek Mayzon i fé sonn son son pou pran la plas su podiom à son tour... In rap episé... san fo sanblan... in mo kapab fé rouzir in letshi dann mwa zwin. Mayzon kom à la maison su la senn pou anshenn le morso don in duo ek Babkésign ou ankor Émile lo kouz ! Mayzon une artist, in pépit fé maison.

Anou dann Sin Benwa nou komans é nou fini touzour an maloya... kan soley i lev ou kan la linn i apél zetwal nou nou apél maloya pou lo kér, lo kor ek lespri. Lo group Mélanz Gayar la desot la riviér du Mat pou ni fé roul maloya koulér Mada, koulér la Reniyon. Lénérzi maloya Mélanz gayar in kondansé sat nou la fé ansanm iyér swar.

Mélanz Gayar, in gayar mélanz, in nom presk prémonitwar pou in zoli mizik an konklizion in swaré fét la mizik ousa gayar an poundiak la fé é la fet la mizik ansanm.

Fét la mizik 2024 dann Sin Benwa la fini su in gou san foss not ni mém in gout la pli pou lo publik la ni prèt zot zorey bann zenéré Zartis é in lorganizasiyon gabiyé La ville de Saint Benoît, Le Bisik et L'Olive Bleue Café.

Nartrouv vitman pou fé é fé viv la Mizik ansanm!

Bertrand Robert

Le commentaire du Bisik : Merci Bertrand pour ces mots dits, ces mots d’écrit, ces belles rencontres et ces grandes émotions mais aussi pour cette préparation d’une scène élcetique et électrique, cette présentation assurée de main de maître et même rapée avec Hadés Le H.

Merci à tous pour votre présence, votre générosité et votre bienveillance. Merci aux artistes d’un jour et de toujours, les pépites de nos soirées (K)ozé, les scènes ouvertes du Bisik, pour leurs talents sans limite.

Merci à la Ville de Saint-Benoît qui portait ce bel événement et à l’Olive Bleue Café, co-partenaire, et enfin à toute l’équipe du Bisik fidèle au poste qui avant un repos bien mérité, prépare avec ardeur la programmation du second semestre qui sera présentée bientôt sur nos réseaux sociaux.

Au menu : de nombreuses découvertes et des artistes inspirés… On ne vous en dit pas plus si ce n’est que la soirée d’ouverture de saison aura lieu le samedi 31 août et sera émaillée de nombreuses surprises ! Restés connectés !

Régie : Ville de Saint-Benoît / Frékence C / Lucas Boyer / Alexandre Duchemann

Son : Alexandre Duchemann

Photos : Iris Mardémoutou