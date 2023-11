Baba Cité, le festival culturel des enfants de 0 à 6 ans, est de retour

Les 9 et 10 décembre prochain, la Cité des Arts organise la seconde édition de Baba Cité, un temps fort pour le très jeune public et leurs parents. Cette année, le festival se déploie également à Château Morange, le samedi 2 décembre 2023. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Avec Baba Cité, la Cité des Arts et Château Morange cherchent à pallier la carence en propositions artistiques pour le très jeune public sur le territoire nord de La Réunion.

Dans la continuité de l’édition 2022, c’est sous le signe de la parentalité et du bien-être des enfants que se place le festival.

En marge des activités purement culturelles, on retrouve également des espaces et ateliers pour attirer l’attention des parents sur les bienfaits de l’éveil culturel pour le développement des tout-petits, sur la relation parent-enfant à travers entre-autres des livres et jeux “péi”.



- Une programmation variée -

Pour ce qui est de la proposition artistique, fidèle à la pluridisciplinarité des deux établissements de la SPL Territo’Arts, elle est multiple et riche : théâtre, musique, danse, ateliers parent-enfant, contes, lecture, expositions...

S’appuyant sur l’expertise de Château Morange, pôle audiovisuel de la SPL, la programmation s’enrichit cette année en proposant aux familles de découvrir des projections de courts-métrages et un ciné-concert.

Au programme :

- Spectacles : en musique, dessinés, sieste contée, théâtre dansé, sieste musicale dessinée ;

- Projections : courts-métrages, ciné-concert “Le carnaval de la petite taupe” ;

- Animations et lieux d’éveil : espace ludo-cocooning par Fée Mazine, café des parents par Le labo des cultures, lectures animées, parcours sonore et visuel “Le Jardin des Sons en Couleurs”, DJ set pour marmailles ;

- Expositions : “Ziét dann fénoir” de Chloé Robert et Joëlle Ecormier, “Maison-île” de Yannick Candin et Rung- Tsu Chang ;

- Ateliers : bébé lecteur, impression de plaque de linogravure, découverte et éveil musical, rondes bercées, yoga parent-enfant, activités de loisirs créatifs Déplicolor ;

- Et, une place des éditeurs où seront présents La Réunion des Livres et la librairie Alice aux pays des virgules.

- Infos pratiques -

La programmation détaillée des deux établissements est disponible sur le site citedesarts.re.

Baba Cité à Château Morange

- Samedi 2 décembre 2023

Tarifs et billetterie disponibles sur le site chateaumorange.re, sur place à l’accueil-billetterie de Château Morange ou par téléphone au 0262 81 79 17.

Baba Cité à la Cité des Arts

- Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023

Billetterie disponible sur le site citedesarts.re, sur place à l’accueil-billetterie de la Cité des Arts ou par téléphone au 02 62 92 09 90.

Tarifs

- Enfants jusqu’à 6 ans (inclus) : 5 €

- Enfants dès 7 ans et adultes : 10 €

Les billets pour Baba Cité donnent accès au site, aux activités sans réservation et à celles accessibles sur réservation dans la limite des places disponibles. En raison du nombre de places limitées en salle, certaines activités sont accessibles uniquement sur réservation par email auprès de la billetterie de la Cité des Arts.