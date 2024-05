Cinéma : "Scarlet Blue" sur la vague du succès

Après l’Allemagne et le Portugal, "Scarlet Blue" continue son petit bonhomme de chemin. Le deuxième long-métrage d’Aurélia Mengin est en sélection officielle dans la catégorie Panorama Fantastica à la 30e édition du prestigieux Festival International du Film Fantastique de Bilbao, en Espagne qui se déroulera du 3 au 11 mai prochains (Photo D.R)

Un accueil chaleureux, des éloges de la critique et surtout un prix et quatre nominations, pour "Scarlet Blue" lors de la 23e édition de l’indépendant Days Filmfest à Karlsruhe, en Allemagne.

Puis une sélection au Festival Porto Femme, un festival international du film de femmes à Porto au Portugal… La réalisatrice et actrice réunionnaise Aurélia Mengin enchaîne les festivals et est un sur un petit nuage.

D’ailleurs, elle ne compte pas en descendre puisqu’elle prend la direction l’Espagne, son 2e long-métrage étant en sélection officielle dans la catégorie Panorama Fantastica à la 30e Édition du prestigieux Festival International du Film Fantastique de Bilbao qui se tient du 3 au 11 mai.

En plein cœur de la ville espagnole, le Fant Bilbao célèbre depuis 30 ans, des films qui défient les limites de la réalité, et invite chacun à rêver, à imaginer et à croire en la magie du cinéma et de l'art.

Cette année, plus que jamais, le festival témoigne du pouvoir transformateur de la créativité humaine et Aurélia se dit "particulièrement fière de cette sélection à l’international qui met de nouveau un coup de projecteur sur son film et valorise encore le travail colossal qui a été réalisé".

Et l’instigatrice de "Même pas peur" de remercier chaleureusement l’Institut Français de Bilbao "qui s’associe au festival pour nous inviter Nicolas Luquet, le compositeur de la musique originale du film et moi-même afin que nous puissions présenter Scarlet Blue au public espagnol".

Institut Français qui organise également le 6 mai, une rencontre durant laquelle Aurélia parlera de son parcours de réalisatrice, de la place des femmes dans le cinéma fantastique et des difficultés qu’elle a dû affronter pour réaliser des films en tant que femme originaire de La Réunion.

"Je me réjouis d’avance de vivre cette rencontre qui symbolise une fois encore que le cinéma et plus largement la création et l’art sont des vecteurs d’échange et de cohésions sociale".

Si le parcours de "Scarlet Blue" ne fait que commencer, son avenir s’annonce sous de très bons auspices.

L’an dernier déjà, en Espagne, le film avait remporté la Mention Spéciale du Jury pour "le traitement original du genre fantastique" ; et avait en outre représenté la France en Inde - et été projeté à deux reprises - en Compétition Internationale à la 29e Édition du Kolkata International Film Festival.

Preuve que le métissage culturel et la puissance créative de La Réunion ont une place de choix dans le septième art.

"J’aime plus que tout La Réunion où j'ai grandi, son métissage et la force de son volcan coulent dans mes veines et dans mes films. Je suis particulièrement fière de faire rayonner mon île intense sur la scène cinématographique internationale. D’ailleurs, la première fois que j'ai tenu entre mes mains, le prix décroché en Allemagne, j'ai été profondément émue en voyant “La Réunion” gravée en toutes lettres dessus".

vw/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com