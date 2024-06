Cité des arts : le Banyan devient centre d’art contemporain

En parallèle de Cité by Night qui fait son grand retour ce week-end, et à l’aube de son 10e anniversaire, la Cité des Arts a annoncé par le biais de son staff, la transformation du Banyan en Centre d’art contemporain. Et ce, dans l’optique de décrocher le précieux label Centre d’art contemporain d’intérêt national décerné par le ministère de la Culture (Photo vw/imazpress.com)

Bientôt dix ans que la Cité des Arts œuvre au développement des arts, de leur création à leur diffusion. Structure essentielle de soutien à la création réunionnaise et en volume d’actions déployées sur le territoire, elle peut se targuer de passer prochainement la barre symbolique des 500 000 visiteurs qui ne manqueront d’ailleurs pas la nocturne gratuite de ce samedi 15 juin. Expositions, projections, concerts, performances…

L’événement pluridisciplinaire Cité By Night fait en effet son grand retour - après les éditions de 2019 et 2020 - dans une ampleur inédite tant dans son ambition que dans sa dimension avec pas moins de 23 propositions artistiques présentées au public de 18h à minuit.

Avec toujours au cœur du concept, les arts visuels déroulés le long d’un fil rouge intitulé "l’Art dit héritage" vu de deux façons : l’héritage à transmettre aux générations à venir et les héritages comme sources d’inspiration de la création artistique contemporaine réunionnaise dans toute sa diversité (Stéphanie Lebon, Vincent Fontano, Magalie Grondin, Jean-Marc Lacaze, Leïla Payet, Kid Kreol and Boogie, Karl Kugel, Nina Sanchez entre autres) mais aussi de l’océan Indien (avec les Mauriciennes Kim Hip Tong et Nirveda Alleck ou encore le Sud-Africain Conrad Botes).

Au-delà de l’événement, le souhait est de montrer la Cité des Arts sous un nouveau jour - ou nuit -, loin des codes habituels et des formats de représentations publics classiques, puisqu’un parcours artistique sera déployé à l’échelle de cette petite ville dans la ville, pour déambuler librement d’une proposition à l’autre à son rythme, sans timing imposé et partir à la rencontre des artistes.

Le retour de Cité by Night est également l’occasion pour lékip d’annoncer une évolution majeure pour le Banyan qui devient le Centre d’art contemporain de la Cité des arts.

Un changement de nom qui permet de valoriser davantage tout le travail de soutien à la création, de diffusion et de médiation en lien avec l’art contemporain, et qui contribue à la dynamisation de la scène locale.

"Nous veillerons à ce que ce nouveau Centre d’art contemporain, qui ne se limite plus à sa salle historique mais en extérieur autour de plusieurs territoires propres à la Cité et hors les murs, continue à jouer un rôle majeur dans la professionnalisation de la filière des arts visuels. Et notre ambition pour l’avenir est d’aller encore plus loin dans cette mise en lumière du travail accompli, et de la mise en avant des talents et de la créativité de nos artistes locaux", indique Fabienne Hoarau, directrice générale déléguée de la Cité des Arts, dont la volonté est de décrocher prochainement le label Centre d’art contemporain d’intérêt national décerné par le ministère de la Culture.

"Ce label constitue un soutien aux arts plastiques et pour l’obtenir, les structures doivent s’engager dans plusieurs périmètres notamment la diversité autour des œuvres présentées par les artistes, l’équité territoriale pour le développement de l’accès et de la participation au plus grand nombre à la vie culturelle"

La Cité des Arts est engagée de longue date dans cette démarche puisque ses périmètres d’actions constituent l’essence même de la structure qui a par ailleurs enclenché une réorganisation en interne pour remplir toutes les conditions nécessaires à l’obtention de ce label et mettre toutes les chances de son côté pour y parvenir.

À noter que Cité by Night est en accès libre, donc totalement gratuit, pour permettre au plus grand nombre de s’approprier entièrement la Cité des Arts.

"Cité by Night", ce week-end à la Cité des Arts, de 18h à minuit. Entrée libre et gratuite

vw/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com