Bisik : concerts de Julia Drouot et de Saint-John le vendredi, soirée (K)ozé le samedi

Julia Drouot et Saint-John seront en concert le vendredi 5 avril 2024 au Bisik (Saint-Benoît), "pour une croisière rythmée avec au programme de la pop-électro séduisante et un retour aux années 80" annoncent les organisateurs. Le samedi 6 avril la salle de spectacle ouvrira sa scène "à toutes les oralités et à tous les talents" pour la soirée (K)ozé, animée par Bertrand Robert et Mline (Photo Jérome Ghern )

• Vendredi 5 avril

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8 euros en prévente adhérents sur internet (10 euros non adhérents) / 12 euros sur place

Buvette et restauration sur place

Achat des billets en ligne ici

• Le samedi 6 avril, la soiréé sera donc réservée au e (K)ozé, la scène ouverte du Bisik ouverte à toutes les oralités et à tous les talents Animé par Bertrand Robert et Mline

Entrée libre et gratuite.

