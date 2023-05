Festival Komidi : la fête de la culture pour tous

Véritable temps fort de l’actualité culturelle réunionnaise, Komidi a 15 ans cette année. Pour l’occasion, le festival déroule, du Nord au Sud en passant par l’Ouest, une programmation théâtrale riche et éclectique comprenant le meilleur de la scène locale, nationale et internationale et accessible dès le plus jeune âge (Photo archives D.R.)

"À l’heure où l’ignorance et l’intolérance menacent notre vivre-ensemble, alors que les tensions internationales ne cessent de grandir et font hélas réapparaître la guerre en Europe, il est important de se souvenir de ce qui disait Jean-Jacques Rousseau, à savoir Le monde de la réalité a ses limite, le monde de l’imagination est sans frontière", indique l’équipe de Komidi en préambule de ce festival qui souffle cette année sa quinzième bougie.

De Saint-Joseph à Saint-Denis en passant par Petite-île, Saint-Pierre, les Avirons, Saint-Leu et Saint-Paul, durant douze jours - du 3 au 14 mai - c’est parti pour une grande effervescence artistique destinée aux petits et grands, tant aux spectateurs curieux de découvrir le festival pour la première fois qu’aux amateurs avertis de spectacle vivant avec pas moins de 48 spectacles : 19 spectacles réunionnais et 29 en provenance de métropole, Belgique et Allemagne.

"Nous sommes très fiers de cet événement hautement culturel d’autant qu’il est né à Saint-Joseph en 2008. Nous l’avons vu grandir, évoluer et prendre de l’ampleur car s’étendant désormais aux communes voisines avec le soutien des collectivités telles que la Région, le Département mais aussi des acteurs privés", annonce d’emblée le maire de Saint-Joseph, Patrick Lebreton.

"C’est la grande fête du théâtre dans le Sud mais une fête pour tous ouverte à l’ensemble de la population. L’occasion de saluer l’excellent travail de l’association Komidi et de toutes ses troupes, mais aussi de l’ensemble des services municipaux, organisateurs, bénévoles et partenaires qui déploient une belle énergie pour que chaque édition soit une réussite" ajoute-t-il.

En plus d’être un festival incontournable, Komidi c’est aussi une politique tarifaire attractive dans le seul et unique but de promouvoir le théâtre pour tous. En effet, quoi de mieux que le théâtre pour se questionner, douter, s’émouvoir, créer du lien social dans la diversité entre les générations et dans les familles…

- Formidable outil pédagogique -

Mais Komidi c’est également un fabuleux outil de proximité car dans les bas comme dans les hauts, c’est le théâtre qui s’installe au cœur des quartiers, une démarche en parfaite adéquation avec le projet politique de la commune de Saint-Joseph en matière culturelle.

"L’accès au 6e art est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur à travers une offre culturelle abondante et diversifiée sous toute ses formes, accessible partout et surtout en nous inscrivant dans une démarche de proximité auprès de notre population", insiste Patrick Lebreton.

Cette année, la commune accueille 7 lieux de représentations, à savoir l’auditorium de l’école de musique et de danse, 5 salles éphémères aménagées pour l’occasion (le théâtre des Remparts, la Maison pour tous de la Plaine des Grègues, celle de Jean-Petit, la salle Blanche Pierson et le gymnase de Vincendo), et enfin, une scène sous chapiteau à la caverne des Hirondelles au pied du piton Babet.

Ce site, "nous l’espérons fortement, accueillera dans les prochaines années notre futur pôle culturel, qui devrait intégrer l’école de musique et de danse actuelle ainsi qu’une maison du maloya et pourquoi pas un musée du manioc et de féculerie. Mais surtout la maison du théâtre", dit encore le maire de Saint-Joseph.

Autre atout de Komidi, être un formidable outil pédagogique puisqu’en complément des représentations scolaires gratuites, sont également organisés des parcours spectateur, des résidences d’artistes, des ateliers découverte et pratique de théâtre et même des formations de formateurs qui permettent à des enseignants de se former au contact d’artistes afin de pouvoir mieux appréhender la discipline dans leurs pratiques pédagogiques.

- Impatience et effervescence -

Cette année, 11 000 élèves bénéficieront de spectacles de qualité. L’objectif en matière d’éducation artistique et culturelle - qui est un objectif national et académique - est justement de sensibiliser tous les jeunes à la culture, de leur permettre, même dans les zones les plus isolées et les plus éloignées de l’offre culturelle, d’avoir accès au spectacle vivant (musique, danse, théâtre, arts du cirque) et à tous les autres domaines.

"Notre objectif est que 100% des jeunes puissent bénéficier d’actions culturelles car cela contribue à l’égalité des chances, à l’épanouissement personnel, à l’éveil de la curiosité et au développement de l’esprit critique. Komidi répond à cette ambition en proposant de véritables parcours du spectateur dès l’école primaire en allant s’installer dans les écoles, les quartiers de Saint-Joseph et dans les communes partenaires par le biais de rencontres et d’ateliers. La présence des arts et de la culture à l’école est fondamentale et participe à la réussite éducative", indique-t-on du côté de l’académie de La Réunion.

Du côté du staff de l’association Komidi, c’est l’impatience et l’effervescence qui règnent à l’orée de cette 15e édition. « Nous sommes terriblement impatients de faire de chaque représentation un moment privilégié qui nous rassemble, nous apprend à nous côtoyer et nous emporte dans un imaginaire sans limite ».

• Lakademi, une formation d’excellence

Pour sa 15e édition, le Komidi a souhaité mettre l’accent sur Lakademi son premier cycle de formation sur Saint-Joseph qui a débuté en janvier dernier pour une durée de trois ans, jusqu’en décembre 2025. Cette formation d’excellence destinée à des comédiens réunionnais s’inscrit dans l’idée de proposer un accompagnement structuré et de mettre en lèr les talents péi dont la création pourra être présentée au festival d’Avignon avec au-delà, l’ambition de les faire connaître sur les scènes nationales et internationales.

D’une durée de trois ans, le projet déroule 3 formes d’accompagnement :

- une dizaine d’artistes sélectionnés qui vivront et collaboreront ensemble sur une période de trois ans avec à terme la possibilité de fonder une compagnie artistique professionnelle.

- 4 promotions de 10 adolescents et adultes amateurs de la pratique théâtrale qui bénéficieront de 120h de stages organisés par le Labothéâtre qui regroupe des professionnels reconnus pour leurs compétences pédagogiques

- 1.500 élèves de primaires, collèges et lycées qui profiteront de 20h d’ateliers-théâtre mis en place dans 50 classes de 50 établissements publics de l’île, soit plus de 1000h d’interventions.

• Les spectacles

- Une heure de philosophie avec un mec qui ne sait pas grand-chose (à partir de 14 ans)

Christophe Delort est l’auteur et metteur en scène des adaptations à succès de Sherlock Holme (« La vallée de Boscombe » et « L’aventure du diamant bleu »). Dans ce spectacle participatif, interactif, très accessible, rempli d’humour et plein de réflexion - et qui a affiché complet au festival OFF d’Avignon 2022 - vous (re)découvrirez les grands auteurs et les grands courants de la philosophie.

- La machine de Turing (à partir de 12 ans)

Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte plainte au commissariat. D’allure peu conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au sérieux par le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe pas aux Services Secrets. Et pour cause, Alan Turing est un homme détenant de nombreux secrets... De son incroyable acharnement pour briser « l’Enigma », à sa course irrépressible pour comprendre le « code » de la nature, nous découvrons un homme atypique et attachant, inventeur d’une « machine pensante », véritable genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs...

Voici le destin hors du commun d’un génie injustement resté dans l’ombre et broyé par la « machine » bien-pensante de l’Angleterre des années 50. Un homme qui a changé le monde ! Une pièce qui a remporté 4 Molières en 2019.

- Braconniers (à partir de 10 ans)

Eric Bouvron est le créateur de « Danlor, L’insolent Roland Garros ». Il a obtenu le Molière 2016 de la meilleure pièce de théâtre privé avec « Les Cavaliers » et a été deux fois nominé aux Molières 2022 avec « Lawrence d’Arabie ». Il nous fait l’immense privilège de nous présenter en avant- première sa nouvelle création qu’il présentera au prochain festival d’Avignon. Le spectacle sera joué pour la première fois à La Réunion et nous le découvrirons en même temps que vous. Ceux qui connaissent le talent d’Eric Bouvron sont déjà certainement curieux de découvrir ce nouveau spectacle. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ne laissez pas passer cette opportunité.

- Assure et rassure ( à partir de 12 ans)

La nouvelle création de la compagnie Fénomenn nous permet de vous proposer trois formidables comédiennes, Yaëlle Trules, Lolita Tergemina et Yoanna Atchama, accompagnées par le non moins talentueux Jean-Luc Trulès, dans une comédie douce et amère à la fois. La plume de Dominique Attali est incisive à souhait. C’est engagé et drôle.

La suite de la programmation sur https://komidi.re

• Le Komidi en chiffres

- 15e édition du 3 au 14 mai

- 12 jours de festival

- 17 scènes sur 7 communes

- 5 nouveaux partenaires culturels : Georges Brassens, les musées régionaux, la Cité du volcan, la Cité des arts, le théâtre Canter

• Côté public

- 28 000 spectateurs attendus dont 11 000 élèves invités 17 000 spectateurs tout public

Côté spectacles

- 48 spectacles différents dont 5 créations (19 réunionnais et 29 de métropole et d’Europe dont 2 Belges et 1 Allemand)

- 41 compagnies professionnelles invitées

- 185 représentations dont 9 scolaires

- 12 spectacles accueillis des cinq dernières années ont reçu des Molière.

