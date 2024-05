Festival Pint of Science : venez partager un verre de savoir

La Réunion est de nouveau cette année le seul DOM représenté au festival Pint of Science, qui aura lieu du lundi 13 au mercredi 15 mai 2024. Cet événement a lieu en simultané dans 26 pays et 400 villes du monde, dont plus de 50 en France. Lors de neuf soirées proposées dans les villes de Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-Paul, 25 chercheurs, ingénieurs ou doctorants péi vous invitent à parler science autour d'un verre dans les bars et restaurants réunionnais. Chaque soir, un thème sera au cœur des échanges, animé par deux intervenants, avec des quizz et même des cadeaux à gagner (Photo : www.imazpress.com)

Pour la 11e année consécutive, le festival Pint of Science pousse les scientifiques hors de leurs labos et les emmène dans les lieux de tous les jours, pour parler science avec le grand public. "L'objectif est d'organiser la rencontre entre les sciences et la société, et de contribuer au développement de la culture scientifique, le tout dans une ambiance conviviale autour d'un verre" explique l'organisation du festival.

Le programme des soirées à La Réunion :

- Saint-Paul :

13 mai : au Planchalizé, "Cétacés ! dit la tortue..."

14 mai : à Les Toiles Noires, "IA et robotique : les nouveaux atouts scientifiques"

15 mai : à l' Ipanéma Café, "Les bébêtes mal-aimées de La Réunion"

- Saint-Denis :

13 mai : au V and B, "Booster l'agriculture péï avec intelligence !"

14 mai : à la Galerie Artefact, "La Réunion des addictions"

15 mai : à La Terrasse de Bourbon, "Ces virus de moustiques qui nous détraquent le corps..."

- Saint-Pierre :

13 mai : au Restaurant Vapiano, "Quand le sucre donne mal à la tête"

14 mai : au Kazaoké, "Loin de la civilisation... coraux sous protection"

15 mai : à l'Alidou Culture Bar, "Exotiques VS endémiques : la reconquête insulaire"

Pour participer à ces soirées, vous devez vous inscrire sur le site pintofscience.fr et sélectionner votre ville.

Plus d'informations sur le programme du festival sur leur page Facebook.