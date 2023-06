France Culture 2030 : le projet Autofocus du Frac Réunion primé

Le Frac Réunion (Fonds régional d'art contemporain) annonceque son projet Autofocus fait partie des huit projets lauréats de France Culture 2030. "Sélectionné parmi de nombreuses propositions, Autofocus, un jeu numérique et interactif, a su se démarquer par sa vision audacieuse et sa capacité à révolutionner l'expérience culturelle et artistique. Il permet de valoriser les Fonds photographiques de La Réunion et d’ailleurs tant au niveau local, que national et international" indique le Frac dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Frac Réunion)

Le ministère de la Culture a dévoilé la liste des lauréats de son appel à projet "Numérisation du patrimoine" dans le cadre de France Culture 2030. Seul projet ultra-marin retenu, Autofocus est un jeu de rôle numérique interactif et immersif, imaginé par Tatiana Patchama, plasticienne, scénographe et commissaire d’exposition.

Il pourra être joué sur smartphone, tablette ou encore déployé en salle de classe. Il offrira une immersion complète dans l'univers de l'art contemporain en combinant des collections photographiques de différentes institutions, telles que des FRAC, des musées, des fondations et des centres d'art.

Les joueurs seront invités à explorer ces collections, à interagir avec les œuvres, à répondre à des questions et à participer à des activités qui les plongeront au cœur du processus de commissariat d'exposition.

Le Frac Réunion développera Autofocus en collaboration avec le studio créatif « Femme Fatale Studio ». Cette synergie entre les acteurs des arts visuels, les professionnels du secteur public et les experts du numérique permettra de concevoir un jeu d'une qualité exceptionnelle, préservant l'intégrité des œuvres d'art et offrant une expérience immersive et pédagogique inégalée.

Autofocus s'inscrit dans une démarche de transformation pérenne des industries culturelles et créatives. Il vise à dépasser les frontières géographiques et à réunir en un seul endroit numérique plusieurs collections publiques, permettant ainsi de promouvoir les collections ultramarines au-delà du territoire réunionnais et de les faire découvrir à un public hexagonal.

Autofocus offre également une expérience trilingue, avec des versions en anglais et en créole réunionnais, renforçant ainsi son accessibilité et son ancrage local.

Le Frac Réunion exprime sa gratitude envers tous les partenaires qui ont manifesté leur volonté de s'emparer d'Autofocus pour y intégrer leurs collections photographiques. Ce ne sont pas moins de 11 collections publiques qui sont aujourd’hui fédérées autour d’Autofocus. Cette collaboration avec des Frac, des musées, des fondations et d'autres institutions comme l’Artothèque de La Réunion renforce la diversité et la richesse des contenus disponibles dans le jeu, offrant ainsi une expérience immersive unique pour les utilisateurs.

Ce projet est également novateur dans son modèle économique : Un financement public transparent, provenant de plusieurs partenaires à plusieurs échelles : Préfecture de La Réunion, ministère de la Culture, FRAC RÉUNION et la Région Réunion. Grâce à leur enthousiasme et à leur soutien, Le Frac Réunion

dispose des ressources nécessaires pour développer Autofocus. Le budget global du projet s’élève à 325.000 euros.

Autofocus incarne l'engagement du Frac Réunion en faveur de la diffusion culturelle, de la valorisation des artistes ultramarins et de l'éducation artistique. Il constitue une étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie Culture Réunion 2030, visant à dynamiser les industries culturelles et créatives et à renforcer les liens entre les territoires ultramarins et la métropole