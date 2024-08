Francofolies de La Réunion : six jours de festivités pour la 7ème édition

Déjà moins d’un mois avant le départ pour 6 jours de festivités entre la ville de Saint-Gilles, la Saline-les-Bains, Léspas et le TÉAT Plein Air du 3 au 8 septembre 2024. À l’approche du festival, voici les nouveautés à noter dans votre agenda : la suite de la programmation des Francofolies de La Réunion, une soirée gratuite et ouverte à tous dans la ville de Saint-Gilles le jeudi 5 septembre, l’annonce de la programmation du Village, le cari feu de bois du dimanche 8 septembre et l’after. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo RB/www.imazpress.com)

- Mo'Kalamity & The Wizards: du reggae venu du Cap Vert -

Clairière / Samedi 7 juin / Scène Tamarin



Le groupe Mo’Kalamity & The Wizards s’ajoute à la programmation et jouera pour la première fois à La Réunion.



Imprégnée des rythmes caribéens et afro-américains, Mo'Kalamity s’est rapidement imposée dans le monde du reggae grâce ses talents artistiques de chanteuse, autrice et compositrice. À travers ses lyrics spirituels et ses morceaux résolument engagés, elle nous incite à prendre conscience de notre mission de vie et à nous réaliser avec humanité. Musicienne autodidacte et artiste hors pair, elle forme son propre groupe, The Wizards.



- Programmation de la scène Greenroom à la Clairière -



S'ajoutent à la programmation de la Clairière Sueilo le vendredi 6, Sayaa samedi 7 et N'DJI dimanche 8 septembre.



Native de La Réunion Sueilo explore le français et le créole, enrichissant son style afro-urbain. Elle incarne l'indépendance et la puissance féminine, explorant les nuances de l'amour à travers ses chansons.



Surnommée la "Lauryn Hill locale" pour son talent vocal exceptionnel et son charisme, Sayaa offre une expérience musicale mémorable grâce à sa voix puissante et envoûtante.



Artiste hip-hop de l'île de La Réunion, N’Dji mêle des textes à thèmes variés et une musicalité riche. Fervent défenseur de la culture rap réunionnaise, il s'adresse à la communauté rap locale.



- Les Francofolies dann Saint-Gilles, une soirée sous les étoiles de la ville -



Les Francofolies de La Réunion, en collaboration avec la mairie de Saint Gilles et l’Office de Tourisme de l’Ouest, organisent une soirée gratuite le jeudi 5 septembre 2024.

Venez profiter de concerts gratuits dans les rues de Saint-Gilles les Bains de 18h à 00h00 dans une ambiance conviviale. Au programme, 5 scènes, 14 artistes dont : Fabrice Legros, Nicole Dambreville, William Mendelbaum, Maloya Jazz Xperience, D-Lisha, Fayazer, Alaza, Nans, Tine Poppy, Kombi Sound System, Emma Di Orio, Agnesca, Sedjem.



- Le Village des Francofolies de La Réunion revient -



Cette année encore, le Village des Francofolies s’étendra du Santa Cruz au Ron Batay Coq du vendredi 6 au dimanche 8 septembre.



Le Village, qui aura pour thématique l’inclusion, propose cette année une programmation riche et étendue, mettant en lumière la parité et l'accessibilité. Gravitant depuis sa genèse autour de 3 piliers artistiques que sont le skate, le graff et la musique, le Village accueillera :

- parmi les graffeurrs et les illustratrices : SNIF, BELLY, VAST, REO 1, BONHEUR, PANDAKROO, MECK, YANN LEGALL, ARIANE TEYSSEYRE, ONESHOZE, et SEO STYLE,



- en concerts : Nikki Never Dies, Wild Classical Music Ensemble, Keïla, Del’Eritaz, Sayaa et Aurus Solo.



Cette année, c’est l’association Cœur de Rue qui sera bénéficiaire d’une partie des recettes liées à la vente des œuvres. L’association créée en 2007 par Laurent Robert et Clémence Flahaut offre aux jeunes danseurs de quartier la possibilité de se professionnaliser et de s'épanouir à travers la danse hip-hop.

Dimanche 8 septembre, rendez-vous au Ron Batay Coq pour un Cari feu de bois au son d’Etinsel Maloya !



- Un after avec Aurus et Sayaa -



Mèt ankor, na pwin asé ! Vendredi 13 sera votre jour de chance avec Aurus Solo et Sayaa qui assureront l’after des Francofolies de La Réunion dans le quartier de Trou d’Eau.



Découvrez la programmation de La Clairière, la Saline-les-Bains :