Lycée de Vincendo : polémique (ridicule et absurde) autour d'une fresque sur le respect de l'identité

Une fresque de l'artiste Méo est depuis quelques semaines au centre d'une polémique. Peinte sur un mur dans l'enceinte du lycée de Vincendo à Saint-Joseph, l'oeuvre montre un marmaille assis sur un roulèr avec devant lui une pile de livres. Sur l'un d'eux le titre "Histoire de France" est barré et remplacé par "Zistwar La Rényon". Il n'en a pas fallu plus pour offusquer certains enseignants. Le comité des experts nationaux des valeurs de la République a été saisi. Il lui reviendra de donner son avis sur le bien fondé de l'oeuvre en termes de respect des dites "valeurs de la République". Bon à savoir, c'est sur la base d'un projet monté par le lycée sur le respect de l'identité et s'intitulant "celui qui oublie ses racines n’atteint jamais sa destination” que Méo, artiste bien connu à La Réunion, a réalisé sa fresque... Des parents d'élèves jugent la polémique "ridicule et absurde" (Photo Méo/Fracebook)

"On ne peut pas dire à un artiste, voici un mur blanc exprimez-vous sur le thème "celui qui oublie ses racines n’atteint jamais sa destination”, ne pas demander avant un dessin de l'ouvre envisagée et ensuite lui reprocher d'avoir laissé libre cours à son imagination, à son ressenti" tempête un parent d'élève.

"C'est la liberté de l'artiste qui est littéralement mise en cause" ajoute notre interlocuteur. "Franchement c'est une tempête dans un verre d'eau, c'est ridicule et absurde" abonde la mère d'un autre élève. "En même temps cela en dit long sur la considération que certains ont pour la liberté de l'artiste, la liberté d'expression, c'est pathéique" ajoute-t-elle

Selon nos confrères de Réunion La 1ere, le chef d'etablissement a demandé à Méo de rectfier son oeuvre. Pour l'artiste "cela reviendrait à de l’autocensure". En toute logique il a donc refusé mais il est d'accord pour apposer près de la fresque un texte expliquant le sens de son oeuvre. L'artiste l'a déjà mis en ligne dans un post publié sur ses réseaux. Regardez

Selon nos informations, le rectorat a proposé au comité des experts nationaux des valeurs de la République de répondre favorablement à cette propostion de Méo.

"Cette censure est une violence. Contre un des plus grands artistes réunionnais. Contre l’affirmation de notre identité et de notre histoire réunionnaise. Je soutiens MEO ! Sa fresque s’inscrit d’ailleurs dans le droit fil de la commande passée : savoir d’où l’on vient" s'insurge sur sa page Facebook Émeline K/Bidi, députée de la circonscription. "Nous sommes Français ET Réunionnais. Nous sommes Réunionnais ET Français" ajoute-t-elle.





Interrogé par Imaz Press, le député Fréderic Maillot souligne : "une partie du corps enseignant prend peut-être cela comme un affront mais c'est une réalité. Lorsque l'on veut connaître les profondeurs de notre histoire, il faut faire "l'école marron" car l'école de la République n'enseigne pas l'Histoire de La Réunion"

www.imazpress.com / redac@preunion.com