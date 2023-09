La culture règne en maître à la Cité des Arts et à Château Morange

Après un premier semestre ponctué d’événements aussi nombreux que variés, la SPL Territo’Arts avance ses pions pour mener 2023 à son terme avec une programmation qui brille toujours autant par son éclectisme. Son mot d’ordre est de poursuivre sur sa lancée pour démocratiser la culture et la rendre accessible au plus grand nombre (photos DR et V.W).

C’est dans l’ambiance bon enfant et feutrée du Fanal à la Cité des arts et au son envoûtant du maloya de Madiakanou, que la SPL Territo’Arts a dévoilé sa programmation pour le second semestre 2023. En toile de fond, un décor multicolore de jeu d’échecs, histoire pour la SPL d’avancer ses pions et de rappeler qu’avec La Cité des Arts et Château Morange en roi et reine, elle a toute sa place sur l’échiquier du milieu culturel réunionnais.

Danse, théâtre, cirque, musique, cinéma et audiovisuel, expositions, spectacle vivant, jeune public, arts visuels, festivals… la saison s’annonce très riche et une fois encore, le maître-mot demeure l’éclectisme avec des événements phares : soirées Arts Croisés (qui se reproduiront à deux reprises), Cité Geek, Baba Cité, Réunion Graffiti, Tic Show, La nuit du maloya, Mon P’ti Ciné ou la première édition du Festival du film indien… Mais aussi la Kour Château, Ciné Mania, L’Écran Pop, Kréolokoz, KT Gorique, Week-end Klassik, La Cité fait son cirque… Sans oublier une large place accordée aux arts visuels ("Obras brasileiras / Œuvres brésiliennes" de Louis Pavageau, "Words dissolve in water" de Bianca Bondi, "Open Space" de Clément Striano… entre autres).

"Plus qu’assumé, cet éclectisme est revendiqué dans notre programmation, indique Raphaël Buhot, directeur de production. Et ce pour deux raisons essentielles. D’abord, parce que la pluridisciplinarité artistique est dans l’ADN de nos missions et qu’elle va de pair avec la diversité foisonnante de la création artistique réunionnaise. Ensuite, nous avons ce désir de nous adresser à tous les publics. Nous ne sommes absolument pas les tenants d’une ligne artistique très fermée et de fait réservée à un cercle d’initiés bien au contraire. Il nous importe que chacun se retrouve dans cette programmation et participe à la vie culturelle du territoire".

Et s’il est bien connu que tout seul on va plus vite mais qu’ensemble on va plus loin, la SPL peut compter sur une équipe motivée et de solides partenariats (le CHU de La Réunion, le fonds de dotation Santé Solid’R, l’Institut Français de Maurice, SPL OPÉ…) pour mettre en œuvre et concrétiser ses grandes orientations stratégiques (pluridisciplinarité artistique, pépinière artistique, démocratisation et rayonnement régional, national, zone océan Indien et international) par le biais du soutien à la création et à la diffusion artistique locale, la médiation culturelle, le développement des publics et enfin la location des espaces.

"Nous avons su insuffler une nouvelle dynamique et pour ce faire, nous avons cette chance de pouvoir nous reposer sur une équipe impliquée, investie, créative et passionnée. Pour cette programmation, nous lui avons d’ailleurs donné carte blanche avec des nouveautés, de la pluridisciplinarité et de la transdisciplinarité, des rendez-vous incontournables, des temps forts, la consolidation et le renforcement des partenariats pour les années à venir", précise pour sa part Fabienne Hoareau, directrice générale déléguée de la SPL Territo’Arts.

Au rang des nouveautés, citons la mise en place dès ce mois de septembre du nouvel orchestre symphonique Démos nord Réunion composé de 105 enfants de 8 ans issus des quartiers prioritaires de la CINOR, et le lancement d’un orchestre avancé avec 45 jeunes de 11 à 14 ans issus des précédentes formations afin qu’ils puissent poursuivre leur apprentissage musical. Cet orchestre sera le premier de France et servira de pilote pour un éventuel déploiement au national.

Autre nouveauté : Cité box ou quand le digital se met au service de la culture et de son rayonnement. Implantée dans les espaces extérieurs de la Cité des Arts, cette « boîte » immersive semi-ouverte - imaginée par Valeska Event Planner & Designer - proposera des univers visuels inédits afin que le public puisse créer des contenus photo et vidéo originaux. Il s’agit pour Lékip d’inciter la nouvelle génération à passer les portes de l’établissement et découvrir ses différentes propositions culturelles. Les concepts de la box seront, eux, renouvelés tous les deux mois.

"Notre volonté est bel et bien l’accompagnement des artistes, le soutien à la création et surtout la démocratisation de la culture à travers une programmation de qualité dans des espaces de qualité. Nous avons eu un premier semestre très riche avec un public enthousiaste et ce second semestre s’annonce d’ores et déjà très prometteur. C’est une fierté pour nous tous de voir la Cité des Arts et Château Morange rayonner et prendre de l’ampleur", conclut, pas peu fière, la présidente de la SPL Territo’Arts, Monique Orphé.



- Un chiffre : 80 -

C’est le pourcentage d’artistes réunionnais dans la programmation de ce second semestre. Le cœur de mission de la SPL est d’accompagner en priorité la filière de la production artistique locale même si la programmation demeure en parallèle très ouverte au national et à l’international.

