Expositions et animations gratuites pour la Nuit des Musées

Ce samedi 18 mai 2024, la Nuit des Musées offrira au public expositions et animations gratuites nocturnes. Entre 19h et minuit, une cinquantaine d'événements dans les musées et autres lieux patrimoniaux de l'île inviteront les visiteurs à voyager à travers les collections avec des visites guidées des parcours ludiques, des ateliers créatifs, des concerts, des projections de films, des expositions et de nombreuses autres animations (Photo : rb/www.imazpress.com)

Il sera possible d'assister aux restitutions de l’opération « La classe, l’œuvre ! » au Museum Léon Dierx et au Musée de Villele. Les élèves passionnés par l’art ont réalisé, à l'occasion de l'événement, des œuvres s'inspirant des collections des Musées de France.

Le programme en détail ci-dessous :

• Museum Leon Dierx

18h00 à 23h00 : Visite de l’exposition « Cézanne, Impressionniste ? »

18h00-19h00 : La classe, l’œuvre avec l’école Louis Siarane de Saint-Paul

19h00-20h00 : La classe, l’œuvre avec le lycée de Bel Air de Sainte-Suzanne

21h00-24h00 : « Maloya pour Vollard » animation visuelle et musicla avec les artistes Boris Lallemenad, Etienne Rey- Robert..

• Arthotèque

« Maloya pour Vollard » :

19h00 à 20h00 : Ron Kozé sur le maloya

20h00 à 21h00 : Concert de Zanmari Baré

21h00 et 21h45 : Visites guidées de l’exposition « Rant dan ron » de Jean Marc Grenier

• Musée de Villele

17h00 : Remise du prix « le Plus grand musée de France » avec Allianz, pour la restauration et la valorisation du chemin de croix de la Chapelle Pointue

18h00 : Visite libre des expositions : « My name is February », « Un musée pour demain – in mizé pou tanto, pou talèr, pou domin »

18h00-22h00 : restitution des travaux des élèves « La classe, l’œuvre »

18h00 : Accueil en musique à la Chapelle Pointue / Gospel

- Webradio imagée sur la sculpture « Les trois frères » avec l’école Marcel Goulette (Sainte-Marie)

- «Voyage en kréolie » avec le collège des Aigrettes (Saint Gilles)

- 19h15 et 20h15 :lampe à pétrole- atelier de ferronnerie avec le lycée de Bel Air (Sainte Suzanne)

19h30 et 20h30 : « Mme Desbassayns, diablesse ou seconde providence », spectacle de théâtre, poème et chorégraphie avec le lycée de Vue Belle de (La Saline)

20h00 et 21h00 : « Les Moringueurs et les Moringueuses de Villèle », spectacle de moringue de l’école primaire de Villèle

20h30 - 21h30 : « Les amours marronnes », Relecture du mythe d’Eva et Anchaing ; Pièce de théâtre du collège Reydellet (Saint Denis)

Ateliers : 18h00- 23h00

- « Atelié Racontaz » – des histoires fictives, des légendes traditionnelles racontées par des personnes âgées de la Maison Départementale et du CCAS de la Possession.

- Atelier créatif autour du thème « passeurs de mémoire » : apprendre aux enfants à créer des objets contemporains avec des matériaux (rafia, vavoa..) qu’utilisainet les « Anciens »

• Lazaret

19h30 et 21h30 : Conférence d’Eloïse Checkouri : « Les plantes médicinales étaient aussi du voyage », suivie d’un atelier : « Expérience immersive : l'utilisation des plantes médicinales au temps du Lazaret » sur réservation

19h30 et 21h30 :Visites guidées du parcours botanique « Métissage végétal » sur réservation (durée : 1h)

19h00-22h00 : « Dé ti mo si Lazaret », présentation de l’histoire du Lazaret (30 min) en créole et en français

19h00-00h00 : Stand d’informations et de sensibilisation du Parc national de La Réunion : animation du jeu « Le Kari de Mamie Mapou »

-Jeu de piste « A la découverte de l’histoire de la quarantaine, de l’engagisme et du métissage végétal » en accès libre

-Visite libre des expositions « Quarantaine et engagisme », « Métissage végétal » et du parcours botanique

-Dégustation de produits locaux : cafés, thés, tisanes

Contacts pour les réservations (Lazaret) : 0262 20 03 23 / 0692 97 40 40 lazaret-grandechaloupe@cg974.fr

-A la découverte du chemin de fer à La Réunion avec l’association Ti Train (ancienne gare de La Grande Chaloupe) : visite guidée, animation musicale et point de restauration ; toute la soirée.

Contacts pour les animations de l’association Ti Train : 0692 38 53 91 yvetteduchemann@gmail.com

• Museum d'histoire naturelle

19h00- 22h00 : Théâtre d’improvisation

19h00 « Radio Radio »

20h45 « Danse Floor »

19h00- 00h00 : Visites libres et visites guidées du Muséum d’Histoire Naturelle

• Musée du sel

Musique, spectacle : avec le groupe Jade :

19h00-19h30 / 21h30-22h00 : Conte en musique

22h45 - 00h00 : Concert avec le groupe TEVA

20h15 – 20h45 : Danse tahitienne

Visites guidées du Musée : 19h30 – 20h15 / 20h45 – 21h30 / 22h00 – 22h45 / 23h15 – 00h00

Ateliers :

19h00 - 22h45 : Modelage avec de l’argile autodurcissante

19h00 - 22h45 : Création de bijoux végétaux

Festival des jeunes chercheurs :

19h30 -22h00 : Speed-searching : 10 mn pour tout savoir sur les travaux de nos chercheurs