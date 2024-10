Le Bisik : soirée magique avec Pat’Jaune à Saint-Benoît

Ce samedi 5 octobre 2024, les Pat’Jaune ont convié le public de la salle Gramoun Lélé à Saint-Benoît à "unvoyage vers un continent d’émotions riche de souvenirs d’enfance, pour les plus âgés d’entre nous, et d’authenticité créole" commente le Bisik, organisateur de l'événement. "Leurs chansons et leurs anecdotes pleines d’humour, d’amour, de poésie et d’images de la vie lontan", ont ravivé en nous la douce nostalgie des Hauts et l’émerveillement simple des petits bonheurs quotidiens" note le Bisik dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Iris Mardémoutou)

Très attendus par le public de l’Est où ils n’avaient plus joué depuis fort fort longtemps (tellement longtemps qu’eux-mêmes ont oublié…), c’est devant une salle comble que nos amis les Pat’Jaune en tenue du dimanche nous ont offert un spectacle mémorable.

Plus qu’un concert c’est en effet un véritable festival de bons mots, d’histoires savoureuses comme un bon cari « canor » et de chansons rythmées et enlevées auquel le public a pu assister pendant près de deux heures de plaisir.

Alternant les titres anciens et ceux de leur dernier album "A moin Yab toul'temps", c’est avec une énergie légère et joyeuse, que le groupe nous a rappelé l’importance de l’imagination et de la simplicité.

Une véritable bouffée d’air frais venu de la Plaine des Cafres qui débute avec la célèbre "Polka 27" et sa Grande Ferme inoubliable qui a électrisé les spectateurs.

Chaque note nous transporte dans un monde où rêver et explorer vont de pair, créant une atmosphère chaleureuse et intime, remplie de moments partagés et de complicité, de rires et de quelques larmes, de joie et de bonheur sincère. "Nénène", "Chouchou"ék piment zirondelle… Chaque titre est précédé de saynètes parfaitement rodées et de jeux de mots… souvent raffinés et bien affinés qui provoquent rires et passions dans le public.

Les frères Gonthier, Bernard (au violon, banjo, mandoline), François (à la contrebasse) et Michel (à la guitare) ont toujours eu à cœur de partager leur philosophie de vie avec le plus grand nombre ici et ailleurs, lot koté la mèr. Aujourd’hui rejoints par Loïc Payet Dijoux à la guitare et au banjo, Linda Tarby au chant et Jean-François Legros aux percussions ils n’oublient jamais Claudine Tarby, disparue il y’a tout juste un an…

Le groupe se rassemble au centre de la scène sous une lumière tamisée pour laisser Linda, la sœur de Claudine, interpréter pour la première fois en public le titre "Ouvilé", vibrant hommage à Claudine qui chantait ce titre il n’y a encore pas si longtemps.

Le public, venu des quatre coins de l’île, est sous le charme, touché au cœur. Tout au long de la soirée il se laisse porter par les titres phares du groupe, tout en découvrant leurs nouveaux morceaux et nouvelles sonorités qui enrichissent leur large répertoire. La magie opère, et à chaque refrain, la foule frappe des mains, chante en chœur et rit de bon cœur, enchantée par ce retour tant attendu.

L'harmonie des voix des Pat'Jaune, mêlée à leur naturel déconcertant, enveloppe la salle dans une douceur envoûtante. Leurs polyphonies inspirées, à la fois puissantes et délicates, rappelle parfois le chant de la nature des Hauts, ajoutant profondeur et émoi à leurs textes.

Une reprise en l’honneur d’André Legras des Jokarys, "Zoréol", imprime, s’il en était besoin, l’humanisme de nos joyeux maoul, youl, litone, yab… qui poursuivent cette soirée avec une énergie communicative.

Angelo, Ti Rinou, Josumé et Jean-Firmin ont désormais pris possession de la scène pour la célèbre « Polka Angelo » et « fo pas croir kc'des boug fait pitié ». Le public est conquis et l’ambiance à son comble…

"Ti catoun" et "A moin Yab toul'temps" viennent conclure ce tour de chant incroyable, véritable tour de force de nous faire oublier un temps tous nos soucis.

Samedi soir, Pat’Jaune n’a pas seulement donné un concert, ils nous ont offert une parenthèse enchantée, teintée de nostalgie, d’hommages et de tendresse. Le public a été conquis et ne s’est pas privé de le faire savoir avec une standing ovation bien méritée et un rappel au rythme la musique cadienne de Louisiane dont les paroles résonnent encore dans nos esprits… ihi ! iha !

