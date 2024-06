Le duo Manu Kdé-Max Lauret remet au goût du jour "Mon vieux Papa"

Manu Kdé et Max Lauret qui a célébré ses 40 ans de carrière musicale l’an dernier, réinterprètent en duo « Mon vieux Papa ». Hasard du calendrier, le tube séga réarrangé et bien connu des Réunionnais sort en ce jour symbolique de fête des pères (Photo Manu Kdé)

Ces deux-là ont la musique dans la peau et sont totalement en osmose… L’un a fêté quatre décennies de carrière en 2023, l’autre à tout juste 35 ans, est déjà bien implanté dans le paysage musical local depuis maintenant quinze ans. Max Lauret et Manu Kdé ou quand deux générations de chanteurs s’unissent sur un titre bien connu des Réunionnais, et vieux d’une trentaine d’années, qui met en avant la beauté de la langue créole et les belles valeurs familiale réunionnaises.

Max et Manu ont en effet remis au goût du jour "Mon vieux Papa", qui, hasard du calendrier, sort pile poile en ce dimanche de fête des pères.

Dans les tuyaux depuis la fin de l’année dernière, le projet a pris corps et forme au fil des rencontres entre les deux artistes, le temps pour eux de poser leurs voix respectives et de procéder aux divers arrangements musicaux voulus par Manu Kdé, qui au-delà, estime que cette rencontre sonnait comme une évidence : (re)mettre en avant un zarboutan et surtout chanter ensemble un peu comme un père et son fils, même si tous deux n’ont aucun lien de parenté.

Côté arrangements, les paroles, la mélodie, les thèmes des intros et des solos ont été conservés, le changement intervient au niveau de l’acoustique tout en fraîcheur, planante et puissante pour entraîner l'auditeur avec beaucoup d'émotions dans ce magnifique texte signé Christian Lauret, parolier notamment de Dominique Barret et de Manu Kdé, qui voit le réarrangement de "Mon vieux papa" comme un juste retour des choses.

"Max Lauret m’a accompagné à la guitare sur les maquettes de mon premier album en 2009. C’est quelqu’un que je respecte énormément et qui m’a toujours inspiré. De son côté, il est très heureux de voir que l’ancienne et la nouvelle génération apprécient toujours autant ses chansons. Même si nous avons parfois des visions différentes, c’est tout l’intérêt de travailler avec quelqu’un qui a traversé les générations avec des tubes inscrits dans le patrimoine musical local depuis des années. Et parce que nous sommes aussi unis par l’amour inconditionnel de la musique et par les belles valeurs familiales".

Au-delà, "Mon vieux papa" signe le tout premier duo de la jeune carrière de Manu Kdé qui y voit comme un clin d’œil de l’univers et pourquoi pas le premier d’une longue série : "la musique c’est un partage, l’occasion s’est présentée avec Max et je reste ouvert à tout éventuel duo avec lui ou quelqu’un d’autre".

À l’heure où on parle beaucoup de recyclage dans nombre de domaines, d’aucuns pourraient reprocher à Manu Kdé de faire du neuf avec du vieux. Réflexion qu’il prend avec humour et avec recul.

"Cette chanson est pour moi intemporelle et fait partie du monument Séga. Elle n’est ni vieille, ni ancienne, ni nouvelle, elle a juste le mérite d’exister et je pense qu’en musique, on a tout à fait le droit de reprendre des morceaux connus, de refaire des arrangements, tant que ça reste en accord avec tes valeurs. Mais c’est surtout une façon de redécouvrir la chanson et de bien entendre les paroles tout en mettant l’accent sur nos voix respectives pour toucher les gens et adoucir les mœurs, qui plus est dans le contexte actuel. J’estime que c’est notre rôle en tant qu’artistes de faire rêver les gens. Si on y arrive, avec une jolie chanson, on a tout gagné", souligne Manu Kdé qui n’exclut pas l’éventualité de se produire sur scène un de ces jours, pourquoi pas en compagnie de Max Lauret.

À noter que la reprise de « Mon vieux papa » tourne déjà sur les radios locales et qu’en parallèle, un clip sera également disponible ce dimanche matin, à découvrir via la page Facebook de Manu Kdé.

vw/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com