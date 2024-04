Le Son du Bahut 2024: victoire du groupe "The Climbers"

Ce mercredi 17 avril 2024, le groupe "The Climbers" a remporté l'édition 2024 du Son du Bahut, au Kerveguen, à Saint-Pierre. Cette compétition musicale annuelle, dédiée aux collégiens et lycéens de l'île, a vu quatre finalistes, chacun sélectionné par les salles du Bisik, de La Cité des Art, du Karbardock et du Kerveguen, s'affronter lors de cette grande finale. Le jury a décidé de récompenser "The Climbers" pour leur originalité et leur présence scénique (Photo: Le Son du Bahut 2024)