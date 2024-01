Kaf Malbar Jungeli, Imen Es et Abou Debeing, les chanteurs de "Petit génie", se produiront en concert à Miel vert ce samedi 6 janvier 2024. La mairie du Tampon informe que les billets sont déjà en prévente sur le site internet de MonTicket.re (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Plus d'informations sur les réservations et les ventes de billet ici et ici