Les Electropicales dévoilent la programmation complète de l'édition 2024

A moins de deux mois de l'édition 2024, le festival électro-rap Electropicales a dévoilé ce jeudi 22 août 2024 sa programmation complète. Les deux têtes d'affiche, Jeff Mills et Gazo, avaient déjà été annoncées. Viennent se joindre à eux une trentaine d'artistes, pour la grande majorité réunionnais : Sibu Manaï, Force Indigène, Virtual Malicia, Mariad, So Watts...Les Electropicales vous donnent endez-vous du 4 au 12 octobre pour (re)découvrir les artistes locaux, mais aussi internationaux (Photo d'archive sly/www.imazpress.com)

C'est de nouveau sur le Barachois de Saint-Denis qu'Electropicales a jeté son dévolu, se hissant par là même au rang "d'unique festival de France à être organisé sur un espace d'un hectare jouxtant le centre-ville historique" se réjouit l'organisation.

Mais avant même d'enflammer le Barachois, le festival reprend une recette qui fonctionne à merveille : des concerts et spectacles gratuits, ouverts à tous, pour lancer le festival en beauté.

Du 4 au 6 octobre, les Electropicales offriront de nouveau une expérience unique d'"Art Digital" grâce à des créations numériques signées par des artistes internationaux et locaux. A ne pas rater dans le quartier des Camélias à Saint-Denis.

"Autour des emblématiques escaliers rouges du quartier dionysien, les installations sonores et visuelles sur le thème "Unity" de Nicolas Paolozzi, Maxans, et Nina Sanchez promettent une immersion sensorielle. Ces œuvres monumentales rassembleront les habitants pour des soirées de poésie et dépaysement à domicile, de 18h à 22h en présence des artistes. Un food truck, un DJ set, et du mobilier seront également présents pour agrémenter l'expérience" détaille le festival.

Le mercredi 9 octobre, place à la "Rainbow Party", un événement en plein air devant le théâtre Canter, sur le campus universitaire du

Moufia. L'occasion de mettre en lèr la communauté LGBTQIA+. Une façon pour les organisateurs de réaffirmer leurs valeurs d'inclusivité.

Organisée par la House of Pilon, maison emblématique de la scène Ballroom grandissante à La Réunion, la "Rainbow party" sera "une soirée où l'audace, la créativité et la liberté d'expression sont les maîtres mots". Dès 20h, assistez à un show de 30 minutes mêlant défilés, performances chant et danse, sur fond de Djs set assurés.

"Toutes les houses de l'ile sont invitées à participer, ainsi que la grande famille des personnes queers et tolérantes des Electropicales. Le tout gratuit et en acces libre !" souligne l'organisation.

Enfin, pour la première fois, la désormais habituelle soirée d'inauguration du festival, "Digital Kabar", s'invite sur le parvis du Château Morange, le jeudi 10 octobre à Saint-Denis.

Connue pour son ambiance électrisante, cette soirée réunit des figures emblématiques de la scène électro réunionnaise, telles que Sibu Manaï, Force Indigène et J-Zeus.

"Ou kone pas Force Indigène? Ce trio puissant, composé de Jako Maron, Babou B'jalah et Francky Lauret, se reforme spécialement pour "Digital Kabar"" rappellent les organisateurs.

- Le Barachois en fête -

Et le moment le plus attendu : le festival en front de mer. Les vendredi 11 et samedi 12 octobre, c'est un savant mélange de rap, d'électro, de techno, de house, ou encore d'afro music qui vont faire vibrer Saint-Denis.

Le vendredi soir sera placé sous le signe des musiques électroniques, avec comme point d'orgue la performance de Jeff Mills. Véritable légende vivante de la techno, il enflamme les scènes à travers le monde depuis plus de trois décennies.

Le festival accueillera aussi Vanille, étoile montante de la scène électro européenne et coup de coeur de la programmation Electropicales 2024. On peut aussi citer Andrea, DJ originaire de Maurice, qui se distingue par son style musical éclectique, englobant la techno, le dancehall, le jazz, la house, ou encore Mariad, jeune DJ réunionnaise installée à Paris et habituée des ondes de Rinse FM.

Le collectif So Watts, qui enflamme régulière la scène principale du festival, jouera pour la première fois sur la scène alternative, accompagné du DJ Mauricien, et résident du club mythique Rex Club à Paris, Greg. Sur scène, il y aura donc pas moins de sept DJ : Greg, DJ Psychorigid, Fluidz, Sleepy Tamashi, Scholar G/Mapala, Boogz Brown, et Stew. Comment ça fonctionne ? "C'est le bordel" disent-il, tout simplement. Ecoutez :

Place au hip hop le samedi, avec en tête d'affiche le rappeur Gazo."À 30 ans, le roi incontesté de la drill française a de albums cultes à son actif, Drill FR et KMT, le dernier certifié triple disque platine. On reconnaît également la marque du drilleur parisien à masterclasses en live: des performances incendiaires à l'image de rythmiques nerveuses. Il a d'ailleurs battu des records en remplissant l'Ac Arena en seulement deux semaines. Attendez-vous à jouer des coudes" rappelle le festival. Un peu plus tôt dans la soirée, c'est La Fève qui enflammera la scène principale." Il s'est imposé comme le porte-étendard de la "next gen" du rap français. Autoproclamé « roi des gosses », il symbolise une génération tournée vers la qualité, loin du mainstream" détaille l'organisation. "Son dernier LP, 24, sorti en décembre dernier, a été inspiré par un séjour de six semaines dans la région d'Atlanta, berceau de la trap music. Après cette traversée de l'Atlantique, La Fève est maintenant attendu au cœur de l'Océan Indien, prêt à enflammer la scène des Electropicales." Pour faire la jonction entre ces deux rappeurs, c'est un DJ dionysien qui aura la lourde tâche de chauffer le public : DJ Fab. C'est avec surprise que le jeune artiste de 21 ans a appris, à l'occasion de cette conférence de presse, qu'il jouera pour la première fois au Barachois. "Les Electropicales pour moi, c'est un événement incroyable. Ca fait bientôt cinq ans que je viens sur toutes les scènes du festival pour prendre du plaisir, en tant que passionné de musique, et voir des artistes qu'on a pas souvent l'occasion de voir" se réjouit l'artiste. "Je vais faire honneur à Thomas Bordese (le directeur du festival ; ndlr), à cet événement, à ma ville de Saint-Denis, et à tous mes proches" dit-il. Ecoutez : "Les Electropicales pour moi, c'est un événement incroyable. Ca fait bientôt cinq ans que je viens sur toutes les scènes du festival pour prendre du plaisir, en tant que passionné de musique, et voir des artistes qu'on a pas souvent l'occasion de voir" se réjouit l'artiste. "Je vais faire honneur à Thomas Bordese (le directeur du festival ; ndlr), à cet événement, à ma ville de Saint-Denis, et à tous mes proches" dit-il. Ecoutez :

Et bien plus encore.

Le samedi ne sera cependant pas dédié qu'au rap : pour la quatrième année consécutive, Electropicales renouvelle sa collaboration avec Teufin974, promoteur incontournable de la scène free party à La Réunion, pour une plongée dans le best de l'underground.

L'an dernier, c'est sous l'égide de Guillaume, fondateur passionné de Teufin974, que le pilier du hardcore Manu le Malin a enflammé la scène alternative des Electropicales. Cette année, les amateurs de kicks ne seront pas en reste: la Brésilienne Fernanda Martins, l'une des plus grandes DJ et productrices de Techno et Hard Techno, est attendue pour une performance explosive.

La billetterie est ouverte ici.

