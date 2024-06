Les orchestres Démos Nord Réunion présentent trois concerts symphoniques

Les Orchestres Démos Nord Réunion donneront trois concerts symphoniques à La Réunion du 30 juin au 3 juillet 2024. À quelques semaines de la tournée, les deux concerts programmés à la Cité des Arts affichent déjà complet. Cette année, le public aura aussi l’opportunité d’assister à “Habiter”, un spectacle autour de l’écologie relationnelle imaginé et conçu par Marthe Tovar-Rigaud auquel ont contribué le groupe Salangane et la Compagnie Véronique Asencio, au Téat Plein Air de Saint-Gilles le mercredi 3 juillet 2024 à 19h. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Démos, le dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale lancé en 2010 par la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, est un projet de démocratisation culturelle, centré sur la pratique musicale en orchestre. Démos doit sa réussite notamment à un encadrement éducatif adapté, à la coopération entre acteurs de la culture et acteurs du champ social, au développement d’une pédagogie collective spécifique et à la formation continue des intervenants.



Il s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans habitant des quartiers relevant de la politique de la ville ou des zones rurales insuffisamment dotées en institutions culturelles. Chaque enfant se voit prêter un instrument de musique durant 3 ans, et participe à deux ateliers par semaine, des stages en orchestre, des concerts, des actions de médiation et des sorties culturelles.

Aujourd’hui, il existe près de 50 orchestres Démos en France hexagonale et dans les Outre-mer.

À La Réunion, le dispositif est porté par la Cité des Arts depuis 2016 sous le nom de Démos Nord Réunion et se déploie sur les 3 communes du territoire de la Cinor (Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion).

2023 a été une année particulièrement fructueuse pour la branche locale : concerts à la Cité des Arts, l’auditorium de Stella Matutina et au Caudan Arts Centre à l’île Maurice, mise en place d’une troisième cohorte et lancement du premier orchestre avancé.

On parle désormais des orchestres Démos Nord Réunion car l’ensemble musical, dirigé par la cheffe d’orchestre Marthe Tovar, est constitué des 105 enfants de 8 ans de l’orchestre Démos 3 ainsi que de l’orchestre Démos Avancé, composé de 45 jeunes de 12 à 17 ans issus des deux précédentes cohortes.

- Un outil pour l'épanouissement des enfants -

Pour assurer l’épanouissement des enfants, le projet Démos s’appuie sur 4 principes :

• Une pédagogie innovante qui privilégie l’apprentissage collectif, l’oralité la première année et des pièces du répertoire classique arrangées et adaptées au niveau des enfants ;

• Un volet social pour renforcer le soutien à la parentalité ;

• Un encadrement assuré par des professionnels aux compétences complémentaires (intervenants artistiques -musiciens, chefs de chœur, danseurs-, chef d’orchestre, animateurs et éducateurs, mais aussi une équipe projet constituée d’un chef de projet et d’un référent pédagogique) ;

• Un financement provenant de l’État, des CAF, des collectivités territoriales et des mécènes.

Dans l’île, le projet est financé par le Ministère de la Culture via la Philharmonie de Paris, la Cinor, la CAF de La Réunion et le Rotary Club de Saint-Denis, et plusieurs structures sociales en sont partenaires. C’est le cas notamment de la SPL OPÉ (Oser pour l’éducation) et la Caisse des écoles de Sainte-Suzanne.

Les effets positifs de la participation au disposotif sur le développement des enfants sont indéniables : confiance en soi, inclusion, sensibilisation culturelle, émancipation, apprentissage citoyen, acquisition de compétences...

À titre d’exemple, une étude réalisée en 2022 par l’Académie de Strasbourg a montré que les enfants participant à l’aventure Démos avaient un meilleur niveau en français que la moyenne académique lors des évaluations de 6ème. En effet, les élèves Démos avaient 92,9% de maîtrise au moins satisfaisante en français contre 89,2% en moyenne dans l’académie.

La Cité des Arts, avec le précieux soutien de la DAC de La Réunion et de ses mécènes, est ravie de contribuer de façon significative à la réussite et l’enrichissement des enfants du bassin Nord de l’île.



• Cité des Arts : Dimanche 30 juin 2024 à 15h et à 18h → Complet

• Téat Plein Air : Mercredi 3 juillet 2024 à 19h

→ Réservation via le site des Téats Départementaux

• Accès gratuit sur réservation

• Informations complémentaires : citedesarts.re ou 02 62 92 09 90