Mighty Lion et Kolia Ric tour en concert au Bisik ce vendredi

Ce vendredi 15 décembre, le Bisik de Saint-Benoit recevra Mighty Lion et Kolia accompagné du groupe Ric pour une soirée reggae, ragga et Hip-pop détonante. Kolia et le groupe Ric qui l’accompagnent depuis déjà plusieurs années ont choisi l’île de La Réunion pour démarrer leur tournée. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Bisik)

Pour cette nouvelle tournée, l’auteur, compositeur et interprète Kolia, leader charismatique du groupe Ric, est entouré de Ben Wah à la prod, un multi-instrumentiste au parcours talentueux qui a concocté un concept qui frappe fort. Ce show explosif mêle performances musicales, physiques et chants leads accompagnés de trois musiciens, guitares, batterie, percussions, synthétiseurs et machines. Des rythmes enflammés, fruits de fusions entre des sonorités électro, afrobeat, hip-hop et new roots pour un régal auditif.

Une aventure riche d’émotions et de poésie à vivre intensément ! Le feu à tous les étages mais aussi l’émotion, celle des mots au service du rythme, celle du rythme au service de la poésie.

Mighty Lion assurera l'ouverture de cette soirée. Mighty Lion c'est, 10 ans de scènes et de productions, deux albums « Jam To Run » et « Feeling Alright » nommés et aux Victoires du Reggae, plus de 500 000 écoutes sur les plateformes de streaming, des clips, un documentaire sur le Reggae Créole invité par Ben l'Oncle Soul, de nombreuses premières parties et collaborations internationales sur des riddims et compilations et encore de beaux projets pour l'avenir avec l’arrivé d’un double album prévue pour le 1er semestre 2024!

Et pour finir en beauté c'est Selecta Moots du Kryptonik sound system accompagné de Afrwukerah au micro qui assurera l'After avec une sélection reggae ragga maloya dance hall et autre musique à tendance fayyaaaa !

Rendez-vous explosif au Bisik le vendredi 15 décembre pour le dernier concert de l’année ! Save the date !



- Bio express -



Mighty Lion la voix chantée du Reggae made in Reunion Island. Avec son flow aux rythmes ensoleillés, urbains et son timbre sucré, il amène douceur et mélodie au sein du Reggae locale. Qu’importe la rythmique, le lieu ou les circonstances qui l’amènent à chanter, Mighty Lion, véritable caméléon vocal, se plait à expérimenter les styles et se montre à son avantage dès qu’il s’empare d’un micro.

Kolia : De naissance à la scène, il en faut peu pour qu’essence prenne.

Kolia ! Leader charismatique du groupe RIC, Kolia débarque plein pot avec un projet inédit, à haute énergie communicative, lancé tel une flèche digitale dans le décor musical actuel.

Auteur, compositeur, interprète, riche d’aventures, concerts et festivals endiablés aux quatre coins de l’hexagone, l’Artiste, doctorat en poche, entre en piste et vole de ses propres ailes. Sonorités Electro, Afro Beat, Hip Hop, New Roots, l’alchimie opère sur nos papilles auditives dès la première écoute. Une recette originale qui suscite enthousiasme et curiosité.

Que dire du mystique Arc en Ciel où Kolia, tel un roi déchu sur son trône de boomer, relié par Xlr à la matrice musicale, vibre encore du son d’un Revox hypnotique.

Une expérience à vivre ! Une aventure à suivre !



Ric : Roots Intention Crew, est un groupe formé par des artistes venant de Lorraine et de Paris, dont l’histoire démarre en 2001. Trois amis se réunissent autour d’une passion commune pour la musique, les origines et influences musicales de chacun des membres enrichissent leurs créations et en font la singularité. L’étiquette ragga dancehall ne peut qualifier ce groupe qui s’inspire de reggae, de hip-hop, de musique latine, de jazz et de jump up. En 2003, leur opus “First intention” marque le début de leur renommée au-delà des frontières de la Lorraine et c’est la tournée nationale de 2004 qui officialise leur amour pour la scène.