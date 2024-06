Saint-André : mil et in zistoir au festival de contes Ti kour, gran kour

Jusqu'au samedi 15 juin 2024, l'association Kozé Conté organise le festival international de contes Ti kour, gran kour sur le thème "Mil et in Zistoir", à Saint-André. Spectacles pour les scolaires, soirées rakontaz, animations musicales, nuit du conte et scènes ouvertes au public rythmeront ces neuf jours dédiés aux récits et histoires pour petits et grands. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Le festival a invité Halima Hamdane, conteuse marocaine, et spécialiste des "Mille et une nuits", pour plonger le public dans ses récits à travers les spectacles et soirées rakontaz qu'elle animera.

L'ouverture du festival a lieu le vendredi 7 juin à 18h30 au jardin de l'école de musique de Saint-André. Il se clôturera le samedi 15 juin de 17h30 à 23h30 au salon événementiel du Parc du Colosse à Saint-André.