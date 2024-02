Saint-Benoît : Hélène Piris et Maggy Bolle en concert au Bisik

Hélène Piris et Maggy Bolle se produiront en concert ce vendredi 16 février 2024 à partir de 19h au Bisik à Saint-Benoît. "Humour, fulgurance réalistique et décadence" seront au rendez-vous annoncent les organisateurs dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Cedric Breton)

Hélène Piris et Maggy Bolle se produiront en concert ce vendredi 16 février 2024 à partir de 19h au Bisik à Saint-Benoît. "Humour, fulgurance réalistique et décadence" seront au rendez-vous annoncent les organisateurs dans le communiqué que nous publions ci-dessous

Avec son précédent album “Tour du monde”, où charmes et douceurs nous donnaient rendez-vous, Hélène Piris débarque à La Réunion et se montre étonnement sage.

Fallait toutefois pas énerver Hélène Piris et si elle nous partageait à l’époque une musique chaude et boisée aux accents classiques plutôt rassurants c’est une toute autre facette qu’elle nous dévoile avec ce nouvel album “Non mais on va s’en sortir”.

Trempée dans l'encre de la finesse et de l'intelligence, la plume de cette jeune artiste se met volontiers au service du politiquement incorrect et d'une poésie du quotidien. Des chansons drôles, tendres, sensibles et parfois implacables.

Un album teinté d’un humour décapant, dont les textes fulgurants soulignent les injustices, la précarité, le patriarcat et la course sans fin de l'ultra libéralisme. En solo, à la voix et au violoncelle, son chant virtuose cède la place à une musique plus nerveuse, mordante pour le plus grand bonheur des révoltés ! On vous l’a dit : Fallait pas l'énerver !

En deuxième partie de soirée, c'est Maggy Bolle qui prendra possession de la scène du Bisik avec ses chansons réalistes et décapantes. Maggy Bolle avec ses textes, ses musiques et sa belle voix un peu éraillée commence à se tailler une petite réputation en marge du showbiz à paillettes.

Elle aligne les strophes avec malice, mêle la dérision à l’autodérision, marie l’humour et l’ironie, balance quelques vannes bien senties mais jamais franchement méchantes entre deux chansons.

Chanter tout haut ce que tout le monde pense tout bas: Maggy Bolle trimballe ses chansons burlesco-comiques depuis maintenant sept ans et propose un spectacle qui ravive à grands éclats de rire les plus belles heures du café-théâtre!

Des titres avec de la tendresse, de l’amour et des bons sentiments, le tout saupoudré de franchise, de règlements de comptes, de coups de gueule et de mises au point salutaires.

- Bios express-

• Hélène Piris : Hélène, musicienne , chanteuse, comédienne - chanteuse, compositrice rencontre la musique depuis son plus jeune âge. Elle a tout juste seize ans quand elle écrit des musiques de court-métrages et fait ses premières scènes en chantant ses chansons.

Après des études aux Conservatoires de Lyon et Villeurbanne, où elle multiplie les diplômes musicaux, elle continue de chanter ses chansons dans diverses salles régionales et parisiennes.

Elle sort son premier album en 2017, “Tour du monde” , un album coloré et dansant, aux élégantes sonorités qui a pour thèmes l'exil, les racines, le monde intérieur et ses richesses ; avec comme maîtres-mots l'amour et l'espoir.

En 2021, sort son nouvel album “Non mais on va s’en sortir”, qu’elle fait découvrir à toute la France et qu’elle nous présentera ce 16 février.

• Maggy Bolle : Auteure, compositrice, interprète, elle peut vous faire voyager de 30mn à 2 heures selon son envie et votre humeur dans un univers cocasse où la dérision permanente caresse des thématiques pas si légères que ça…

9 ans et plus de 400 concerts après ses premiers quatrains loufoques et terriblement contagieux, Maggy Bolle continue d’enrichir son univers de chansons délicieusement décalées, et évolue progressivement vers un répertoire beaucoup plus riche, et certainement très surprenant pour ceux qui la suivent depuis ses débuts ; une belle histoire est en marche !



• Vendredi 16 février

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8 euros en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12 euros sur place

Buvette et restauration sur place

Achetez vos billets en ligne : https://vu.fr/PNGIc