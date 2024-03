Saint-Benoît : Ilet 3000, rendez-vous en terre imaginaire au Bisik

Samedi 23 mars, la salle du Bisik à Saint-Benoît accueillait jusqu’à tard dans la nuit le collectif Ilet 3000 pour leur premier évènement Transandèr. Une averse d’innovations artistiques pour mettre la culture créole à l’honneur, une culture plurielle tantôt moderne, tantôt traditionnelle. Une pluie de découvertes et de pulsations sous un ciel parsemé d’étoiles. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik (Photos : Bisik)

Les festivités ont débuté dès 16h au Bisik, où les visiteurs ont pu découvrir les différentes activités proposées, avant d'assister aux DJ sets qui ont commencé à partir de 19h. Plus de 150 spectateurs se sont joints à nous pour applaudir des artistes talentueux, venus nous transporter dans leurs univers respectifs.

Ilet 3000 est un collectif d'artistes réunionnais aux talents multiples, issus de diverses disciplines artistiques. Ce projet ambitieux prend la forme d'un cirque imaginaire, un espace dédié à la promotion et à l'expression de la culture réunionnaise en 2024. Mené par Sibu Manaï et Manon Gobert, accompagné de Gilles, concepteur-rédacteur.

Le collectif de ce projet est aussi composé de Maxans (spécialiste en art visuel et mapping), Sibu Manaï (musicienne, productrice, chanteuse), Cécile Pages (artiste tatoueuse), KPTN (artiste graffeur), Zéola (danse, théâtre, art visuel), Pauline Gossard (graphiste PAO), Anie Matois (artiste pluridisciplinaire : crochet, broderie, peinture, fusain), Eat My Butterfly (autrice compositrice musicienne) et Maeva Thurel (artiste visuelle réunionnaise).

Ce cirque se compose de différents "ilets", chacun étant consacré à une forme d'expression artistique spécifique. Ces espaces permettent aux artistes de présenter leur travail et de partager leur passion avec le public, dans une atmosphère conviviale et créative.

• L'ILETRANSMISION s'est déroulée de 16h à 19h, offrant un espace dédié à la transmission de la culture réunionnaise. Les visiteurs ont pu participer à un atelier Salle Verte pour fabriquer des objets en vacoa et profiter d'un "Jam Maloya" sur une petite scène extérieure avec des instruments de musique (roulèr, kayamb,...) mis à disposition du public.

• ILETRANSANDER une exposition qui propose une immersion artistique au cœur de l’identité créole de La Réunion, s'est tenue de 16h à minuit.. Les artistes qui ont participés à l’exposition 1000 hPa ( Anie Matois, Basink, Cécile Pages, Kouleur, Pauline Gossard, William PGR, Zayn et Zoé Desmet) explorent les thèmes de l’identité et de l’évolution de la société réunionnaise où chaque pièce devient une fenêtre ouverte sur la diversité culturelle, un reflet des multiples influences qui ont façonné l’identité créole, avec des oeuvres créées sur mesure pour cette exposition. L’exposition était accompagnée d’une ambiance sonore par l’Ilet Acid de Maxans et Sibu Manaï qui nous plonge dans une atmosphère unique.

• Enfin, l'ILETRANSMEDIA a pris le relais de 19h30 à minuit, c'est l'artiste Eat My Butterfly qui a ouvert la soirée avec un warm-up envoûtant, nous plongeant dans un voyage expérimental où les genres musicaux se mêlent avec brio. Zayn Guillon a ensuite pris la parole, pour nous délivrer un texte poétique,accompagné en live par Pangar, avant que ce dernier ne poursuive avec un DJ set énergique. La talentueuse Aurélie Zémire a ensuite pris les commandes, enflammant la piste de danse avec un set endiablé. Enfin, c'est le DJ Boogz Brown qui a clôturé cette soirée mémorable, avec un set mêlant maloya et électro entraînant tout le monde à venir bouger sur la piste. En somme, une soirée riche en découvertes musicales, où les talents se sont succédé pour offrir au public une expérience sonore unique et éclectique.

La semaine prochaine nous accueillerons Pix’L à la Salle Grmoun Lélé et vous le savez c’est déjà complet. Pour ceux qui n’ont pas pu réserver à temps nous vous invitons à embarquer le vendredi 5 avril au Bisik pour une croisière rythmée en compagnie de Julia Drouot et Saint-John !

Au programme : pop-électro séduisante et retour aux années 80 réjouissantes. La soirée démarrera avec Julia Drouot, qui nous vient directement de Paris et qui s’inscrit dans la lignée des artistes de caractère marquant les esprits par la force de son univers.

La soirée se poursuivra en big band avec Saint-John, un groupe composé d’un équipage de huit musiciens qui nous transporte dans les années 80 avec l’ambition de faire danser le Bisik.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour cette soirée qui s’annonce magique à bord du Pacific Princess où, vous le savez, l’amour finit toujours par triomphe !

Vendredi 5 avril

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8 euros en Prévente Adhérents sur Internet (10 euros non adhérents) / 12 euros sur place

Buvette et restauration sur place

Achetez vos billets en ligne : https://vu.fr/QeNOF