Saint-Pierre : un programme riche pour la septième édition du Festival de Hip Hop "All2Win"

La samedi 1er février 2025, Le Kerveguen à Saint-Pierre va accueillir la septième édition du Festival de Hip Hop "All2Win". L'événement est porté par l'association 974 Allstar, Breakin School, en partenariat avec Le Kerveguen et avec le soutien de la fédération Hip-Hop et Culture Urbaine de La Réunion. Au delà du programme riche, les gagnants des deux catégories de battle représenteront La Réunion sur la scène des Noting2Looz World Finals à Toulouse, le 26 avril 2025. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

L'association 974 Allstar, Breakin School, en partenariat avec Le Kerveguen de Saint-Pierre, et avec le soutien de la fédération Hip-Hop et Culture Urbaine de La Réunion est fière de vous annoncer la 7e édition du Festival All2Win !

Cette année, nous vous promettons une édition exceptionnelle, remplie de surprises et d’opportunités uniques pour les passionnés de danse et de culture urbaine.

Nouveauté 2025 : deux catégories, deux vainqueurs, deux rêves qui deviennent réalité !

• 1vs1 Kids Cypher Battle (Break) : Ouvert aux jeunes de moins de 15 ans.

• 1vs1 Allstyles : Ouvert à TOUS les danseurs, toutes disciplines confondues (Break, Hip-Hop,

House, Popping, Locking, Waacking, Krump, Afro).

Et voici la meilleure partie...

Les gagnants des deux catégories auront la chance unique de représenter La Réunion sur la scène mythique des Noting2Looz World Finals à Toulouse (Colomiers), le 26 avril 2025 !

Au programme :

• DJ Krazy Ice & DJ Da Skill aux platines pour des battles inoubliables.

• MC 974Allstar pour une ambiance survoltée.

• Une démonstration graffiti avec l’artiste Oner.

• Une exhibition Old School vs New School, un moment inédit pour rassembler toutes les générations de danseurs de notre magnifique île.

• Des ostéopathes sur place pour le bien-être des danseurs et du public (service gratuit).

• Une buvette pour vous rafraîchir tout au long de l’événement.

Quelques artistes présents le jour J :

• Elo Ladanse

• 974Allstar Family

• Ano & Kay

• Badsam

Inscriptions :

• Ouverture : lundi 6 janvier 2025

• Clôture : dimanche 26 janvier 2025 à minuit

• Nouveauté : inscription en ligne sur le site officiel : https://nothing2looz.com/formulaire-reunion/

Ne manquez pas cette occasion de vivre un moment inoubliable, où la culture hip-hop de La Réunion brillera comme jamais auparavant. Rendez-vous au Festival All2Win !