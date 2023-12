Sainte-Marie : exposition sur les portes du Hagar Padel

Une exposition originale se tient actuellement au Hagar Padel, 1 rue André Lardy à Sainte Marie. "Imaginez : des portes peintes le long des murs d’un hangar qui accueille des cours de padel" annonce le Fonds Réunion des Talents, organisateur de l'expo, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Fonds Réunion des Talents)

Dans son objectif de diffuser et montrer la culture au plus grand nombre, le Fonds Réunion des Talents investit des lieux où on ne s’attend pas à se trouver face à une oeuvre d’art.

En l’occurence, ici, des portes peintes qui sont le fruit d’une opération de récupération et de valorisation des déchets menée par l’association ITAC (Innovation pour un Travail Artisanal Collaboratif) qui oeuvre dans le développement durable pour le soutien aux populations les plus fragiles et le respect de l’environnement.

Depuis 2017, elle réalise des études en économie circulaire, développement durable et traitement des déchets et a mis en place la récupération de 30 tonnes de matériaux issus de la démolition de 144 logements au Port, le quartier Herbert Spencer de la Semader.

Durant les saisons 2021-2022 plusieurs artistes ont été sélectionné pour présenter un travail diversifié avec comme seul point commun : le format des portes, soit 200 cm x 80 cm.

Chacun porte un projet artistique fort et une technique personnelle de l’aquarelle au graff « old school » autour de la question du développement durable. Plusieurs artistes rejoignent cette aventure collective en 2023 avec leur sensibilité à la question écologique, car ils questionnent, de différente manière, le monde qui les entourent.

La question se porte sur la déconstruction et le réemploi de matériaux devenu obsolètes. La porte se situe à l’orée des univers des possibles : jeter ou réutiliser ? Utiliser l’histoire d’une ville, d’un lieu, d’une vie est la base même de la création artistique.

Le Fonds Réunion des Talents est particulièrement sensible à cette philosophie environnementale et apporte son soutien à ITAC en organisant cette exposition à découvrir...

• Exposition collective au Hangar Padel - 1 rue André Lardy Sainte Marie

Horaires :

Du lundi au vendredi : 9h - 22h

Samedi et dimanche : 9h - 20h