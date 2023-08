Scènes ouvertes, festival An Kaskade, concerts...Le Bisik fait bientôt sa rentrée culturelle

La nouvelle saison culturelle débute partout dans l'île. Le Bisik, figure incontournable de la vie culturelle de l'Est et situé à Saint-Benoit, débutera sa nouvelle saison le 2 septembre prochain, avec une programmation toujours aussi éclectique. Comme d'habitude, la saison s'ouvrira avec une scène ouverte "K(ozé)" (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"C'est un événement qui ouvre toujours nos saisons, et qui se tient tous les premiers samedis du moi" explique Pascal Saint-Pierre, directeur du Bisik. "C'est une tradition, et c'est ouvert à toutes les oralités : la poésie, les fonkèr, le slam…Il y aussi évidemment des instruments et du chant mais le but est de permettre à chacun de participer" ajoute-t-il. Un événement gratuit et ouvert à tous.



"Pour ce qui est du programme, il est assez éclectique, il y a des propositions dans tous les styles de musique, ou presque" souligne-t-il.



Après la scène ouverte, le Bisik organnise, en partenariat avec le Théâtre des Bambous, le festival An Kaskade, du 8 au 10 septembre. "Il y aura du spectacle de rue, des concerts, des clowns, des propositions gratuites et payantes. Les événements du vendredi et samedi se dérouleront à la salle Gramoun Lélé, avec des concerts de Ann O'aro et Christine Salem, des spectacles de Ka Flow, la compagnie Zolobé, l'humoriste Brice Liie…" détaille le directeur. Un défilé est aussi prévu entre les quartiers de Bras-Fusil et Labourdonnais le samedi.

- Une programmation pour tous les goûts -



De nombreux concerts sont programmés pour les mois à venir. La chanteuse Michou célébrera ses 50 ans de carrière le 16 septembre à la Salle Gramoune Lélé, Lou et JF Gang se produiront au Bisik le 30 septembre, Mano Gipsy Trio le 6 octobre, Fred Banor et Imposter le 20 octobre… Toute la programmation est à retrouver ici. La crise Covid-19 est désormais terminée, mais son impact s'est longtemps fait ressentir dans le milieu culturel. "On a réussi à sortir la tête de l'eau depuis le premier semestre 2023, on regagne un peu d'optimisme" se félicite Pascal Saint-Pierre. "Le Covid-19 nous a beaucoup impactés, mais la première partie de l'année nous a fait du bien, on a eu plusieurs concerts complets. On a fait de belles soirées, on a retrouvé notre public, ce qui est le cœur de notre métier."Une bouffée d'air pour la salle, qui a été fortement impactée. "Les gens ressortent, malgré l'inflation. Nous avons des tarifs qui sont toujours abordables, on essaie d'avoir une programmation aussi éclectique que possible" dit Pascal Saint-Pierre.Il rappelle par ailleurs que le Bisik "a plusieurs cordes à son arc". "On fait régulièrement des actions ressources, on a par exemple une session de moulage de protections auditives en octobre, on accueille souvent des projets, on travaille avec beaucoup d'associations…" liste-t-il.Le Bisik, situé à Saint-Benoît, est l'un des principaux lieux culturels de l'est de l'île, qui reste encore "le parent pauvre en matière de vie nocturne" selon Pascal Saint-Pierre. "On travaille à améliorer l'offre culturelle et nocturne, mais ça s'améliore. Il y a de beaux équipements, bien qu'il manque encore de propositions pour la vie nocturne. Cependant, on arrive quand même à montrer qu'on réussit à ramener des gens de Saint-Denis, et même plus loin" conclut-t-il.