Sly Johnson en tournée à La Réunion les 22 et 23 mars

Sly Johnson, connu en tant qu’ancien membre du Saïan Supa Crew; sera en tournée à La Réunion les vendredi 22 et samedi 23 mars 2024 à la Cité des Arts et au Séchoir. Il animera aussi une master class à la Cité des Arts (Photo DR/Cité des Arts)

• Jeudi 21 mars de 17h30 à 19h30 à la Cité des Arts : Master class "Trouver sa voix"

Master class à destination des artistes de la musique (professionnels ou en voie de professionnalisation). Gratuite sous réserve d’achat d’un billet pour le concert à la Cité des Arts ou au Séchoir.

Réservation obligatoire avant le 19/03 à l’adresse suivante : mediation@territoarts.re.

• Vendredi 22 mars à 20h à la Cité des Arts : Concert

• Samedi 23 mars à 19h au Séchoir : Concert avec Nikki Never Dies en première partie

Nikki Never Dies, double ND pour les intimes, est un groupe français d’indie rock formé à La Réunion. Adeptes d’une musique faussement sage, mais galopante, élégante et turbulente à souhait ; ces 4 artistes sauront vous transporter entre batterie terrienne, voix stratosphérique, clavier raffiné et guitare impitoyable.